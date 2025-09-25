Celebran al Colegio Nacional del Notariado Mexicano con cachito de Lotería Nacional

Olivia Salomón, cabeza y directora general de la Lotería Nacional develó el billete del Sorteo Superior No. 2860 en ocasión del aniversario número 70 de la fundación del Colegio Nacional del Notariado Mexicano, cachito con el que la institución busca reconocer la actividad notarial del país.

La emisión del billete representa la suma de fuerzas entre el Colegio Nacional del Notariado Mexicano y Lotenal, Salomón manifestó la necesidad y justicia que subyace al acto de honrar a la función notarial en México y la entidad que garantiza y defiende la validez jurídica de cada empresa a la que se arroja la vida social.

Presente en la celebración, la diputada y primera notaria de la Ciudad de México, Olga Sánchez Cordero, coincidió con la titular de Lotería Nacional al resaltar que “la emisión de este billete conmemorativo no es solamente un gesto simbólico”, se trata de un reconocimiento nacional a todas las notarias y notarios de este Colegio que, durante siete décadas, ha sido espacio de organización, unidad y proyección del gremio en todo el país.

A propósito de la consagración de este nuevo billete al ámbito jurídico, Salomón citó las palabras de la Presidenta Claudia Sheinbaum Pardo, cuando adujo: “Hoy hacemos historia, se hará realidad el verdadero Estado de Derecho donde nadie estará por encima de la ley”, tras lo cual aseveró que la actual administración federal continúa firme en su compromiso con el proyecto histórico de colocar al pueblo, la justicia y la igualdad en el centro de la vida nacional.

“Este billete es un mensaje para todo el país, un reconocimiento a la noble labor de las y los integrantes del notariado, que con ética, imparcialidad y vocación de servicio sostienen la confianza de las familias y fortalecen la justicia en México”, la funcionaria deseó que este cachito sea un símbolo del compromiso con la legalidad y la solidez institucional de la que precisa el país para sacar adelante la transformación.

En su intervención, Ricardo Vargas Navarro, presidente del Colegio Nacional del Notariado Mexicano, agradeció a la Lotería Nacional por honrar al Notariado Mexicano con el sorteo conmemorativo, enfatizó que las y los notarios “son de territorio, no de escritorio”, y que su fin último es servir.

Adicionalmente, Vargas invitó a las y los notarios del país a celebrar los primeros 70 años del Colegio Nacional del Notariado Mexicano, con trabajo y esfuerzo diario, con ética y rectitud, procurando siempre ser las y los notarios que México necesita.

Finalmente, la diputada federal Olga Sánchez Cordero, elogió la tradición de la Lotería Nacional en torno al fortalecimiento de la memoria colectiva del país a través de sus billetes y rescató la importancia del trabajo territorial del notariado, “es una manera acertada de ejercer la profesión, ya que acerca al pueblo de México la vía para resolver temas relevantes”, añadió para resaltar como muestra de ello las Caravanas itinerantes que ya se realizan en el Estado de México.

El Sorteo Superior No. 2860 contará con un Premio Mayor de 17 millones de pesos en dos series, así como una bolsa repartible de 51 millones de pesos en premios y se celebrará el viernes 10 de octubre, a las 20:00 horas. La emisión de dos millones 400 mil cachitos ya está disponible en los puntos de venta en toda la República Mexicana y en miloteria.mx, con costo por cachito de $40 pesos y la serie en $800 pesos. La celebración del sorteo se transmitirá en vivo por el canal de YouTube Sorteos Tradicionales de la Lotería Nacional.