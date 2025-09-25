Conmemoran con marcha el 11 aniversario de la desaparición de los 43 de Ayotzinapa

Protesta Padres de los 43 desaparecidos de Ayotzinapa realizan protesta por el 11 aniversario. FOTO: ANDREA MURCIA /CUARTOSCURO.COM (Andrea Murcia Monsivais)

Padres y activistas se movilizaron por el 11 aniversario de los 43 estudiantes normalistas de la escuela rural Isidro Burgos, en el municipio de Ayotzinapa Guerrero, ocurrido el 25 de septiembre del 2014. La exigencia de justicia y verdad permanece encendida a más de una década de no tener respuestas del paradero de los jóvenes.

Desde las primeras horas del jueves, normalistas arribaron a bordo de 26 autobuses a la puerta 1 del Campo Militar Número 1, en la avenida Conscripto, en los límites de la alcaldía Miguel Hidalgo y el municipio de Naucalpan de Juárez. Ante la negativa de acceso, los manifestantes subieron al techo del inmueble para realizar pintas con las frases “Ayotzinapa”, “nos faltan 43″ y “Ayotzi vive”.

Una vez en el punto, varios oradores externaron sus súplicas para que las autoridades brinden información del paradero de los estudiantes, la manera en la que fueron secuestrados y las actividades a las que probablemente son sometidos a realizar.

Aunque la marcha comenzó de manera pacífica, los inconformes tomaron un camión de mudanzas de la empresa “Axejit” que circulaba por la avenida Conscripto, obligaron al chofer a descender y estrellaron varias veces la unidad, valuada en más de dos millones de pesos, contra la puerta del Campo Militar en intento de que la puerta fuera derribada.

De un autobús que se encontraba estacionado en Periférico, bajaron tres personas vestidas de negro y con capucha, le bloquearon el paso al chofer y a su acompañante del transporte de carga y los amagaron con secuestrar la unidad.

El mitin estaba por concluir, cuando la situación se salió de control.

Tras el impacto, los normalistas encapuchados arrojaron petardos con solvente a la cabina del camión y comenzó a incendiarse rápidamente, sumado a varias explosiones.

Personal del Ejército y de la Secretaría de Seguridad Ciudadana (SSC) de la Ciudad de México se alejaron del sitio para evitar enfrentamientos. Hasta después de varios minutos, intentaron sofocar el fuego con extintores.

El fuego alcanzó parte de la fachada del Campo Militar, sin que el choque lograra derribar las puertas. Sin embargo, los manifestantes no dejaron de arrojar petardos a las instalaciones.

Minutos más tarde arribó personal del Heroico Cuerpo de Bomberos de la Ciudad de México, donde su dirigente, Juan Manuel Pérez Cova, afirmó que tras trabajos de extinción del fuego y enfriamiento, las llamas estaban sofocadas.

Por el percance y destrozos, no hubo ninguna persona detenida.

Información en desarrollo...