Corte se apega a 4T, y valida reforma para concesiones a mineras con mínimo trámite

CDMX — Durante el debate de este jueves, los ministros destacaron que se estableció que las solicitudes en curso de concesiones de exploración y explotación se debían desechar sin mayor trámite.

La SCJN concluyó que las empresas que solicitaron permisos antes de los cambios en las leyes no tenían un derecho adquirido, sino una expectativa que aún no había sido completada.

También, dijo que se garantiza la seguridad jurídica, las revisiones fiscales al determinar que el artículo 133-A del Código Fiscal de la Federación no permite a la autoridad hacendaria pedir información a terceros o autoridades extranjeras sobre las operaciones de los contribuyentes. Al no existir esta facultad, el Pleno determinó que tampoco hay una obligación para la autoridad de establecer un procedimiento para regularlo.

El caso resuelto involucró a una persona contribuyente que consideró vulnerado su derecho de audiencia dentro de una revisión fiscal.