“El PRI esta detrás de los amparos a favor de los hijos de AMLO”; indica Arturo Ávila, diputado de Morena

Arturo Ávila y Pablo Angulo Briceño, diputados de Morena y el PRI (@La_Patty_Boop/@PabloAnguloB)

En una mesa de diálogo en el programa de Azucena Uresti, el diputado de Morena, Arturo Ávila, expuso que según su información, quienes presentaron los juicios de amparo contra José Ramón y Andy López Beltrán, hijos del ex-presidente, Andrés Manuel López Obrador, fue el PRI.

“Yo les digo, que tenemos elementos para demostrar que quienes estuvieron detrás de la presentación de los juicios de Amparo para crear una narrativa de comunicación en donde dijeran que los hijos del ex-presidente estaban vinculados fueron los del PRI”, expresó el morenista.

“Se presentaron sin firmas, sin acreditar la personalidad del abogado que ya desmintió haberlos presentado. Presentó una queja a él porque tiene interés jurídico y la queja va a permitir llegar a las cámaras de los juzgados y a quienes están vinculados directamente con la presentación de estos juicios”, agregó.

Por su parte, el diputado del PRI, Pablo Angulo Briceño reiteró que las declaraciones del diputado de Morena “son falsas”: “El PRI construyó este país y yo te lo digo: pongo mi cargo de por medio que el PRI no tiene tiene absolutamente nada que ver y que este es un gran mentiroso. Ellos sí tienen que ver en la red criminal que se llama Huachicol fiscal que ha costado al país 177 mil millones de pesos cada año”, argumentó.

“Son unos criminales que han quebrado a PEMEX y han quebrado al país. Estos son los que nos gobiernan en este momento, pero ya se va a acabar. En el 2027 la gente va a salir, ya la gente no les cree. Donde sea que veas hay alguien de Morena gobernando, hay vínculos con el crimen organizado”, finalizó.