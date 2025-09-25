En ocho meses EU ha expulsado a 109 mil mexicanos

La cacería de migrantes no se detiene en varias ciudades de EU (ERO/Atlanta)

Migración — De enero pasado a la fecha, el gobierno de Estados Unidos ha expulsado de su territorio a 109,000 migrantes mexicanos por tener un estatus irregular o al tener antecedentes criminales, destacó este jueves la presidenta Claudia Sheinbaum en Palacio Nacional.

La Jefa del Ejecutivo Federal apuntó que la cifra de mexicanos deportados se sustenta en las cartas de repatriación, documento obligatorio que emite el Servicio de Control de Inmigración y Aduanas de Estados Unidos (ICE, por sus siglas en inglés), al repatriar a los connacionales.

Asimismo, Sheinbaum aclaró que el número reportado por la administración de Donald Trump no incluye a todos los connacionales que han decidido volver por su cuenta o entran por otras vías.

La mandataria explicó que aunque se habla de millones de cruces fronterizos, los datos verificados muestran una disminución en el número de repatriaciones en comparación con administraciones anteriores en Estrados Unidos. “El mayor momento fue con el expresidente Bill Clinton. Llegaron a entrar a México 1.1 millones de mexicanos en un año”, apuntó. En la misma línea La mandataria recordó que en diciembre de 2023 hubo hasta 15 MIL encuentros fronterizos diarios; y precisó que actualmente este número está entre 200 y 300, “y muchos no son mexicanos”.

