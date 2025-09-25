Gana IMSS premio All.Can México 2024 con proyecto sobre eficiencia en la atención de pacientes con cáncer  

Proyecto del IMSS, ganador del All.Can México 2024 Gana IMSS premio All.Can México 2024,con el proyecto “Evaluación de la Oportunidad y Eficiencia en la Atención a Pacientes Adultos con Cáncer en una Unidad Médica de Alta Especialidad de Oncología”

Personal médico del Hospital de Oncología del Centro Médico Nacional (CMN) Siglo XXI del IMSS recibió el premio All.Can México 2024, con el proyecto “Evaluación de la Oportunidad y Eficiencia en la Atención a Pacientes Adultos con Cáncer en una Unidad Médica de Alta Especialidad de Oncología”, protocolo enfocado en tener una mejor comprensión, diagnóstico y tratamiento del cáncer en el país.

El titular del Seguro Social, Zoé Robledo destacó que el reconocimiento al proyecto ganador desarrollado por investigadores del instituto -de entre 23 proyectos participantes-, es una motivación, porque, señaló, el tamaño del reto en la atención del cáncer involucra a otros actores como la Academia Nacional de Medicina, organizaciones de la sociedad civil, la iniciativa privada y FUNSALUD, la cual cumplió 40 años de amalgamar estos esfuerzos.

Sostuvo que lo que se busca, es que la atención a pacientes oncológicos en hospitales de Pediatría y Oncología, ocurra en cualquier hospital del Instituto, en el Segundo Nivel de atención, hospitales regionales y de zona.

En la ceremonia, en la sede de FUNSALUD, se entregó el galardón a la jefa de la División de Calidad del Hospital de Oncología, doctora Patricia Castro Martínez -investigadora principal, doctor Rafael Medrano Guzmán, director de la Unidad Médica de Alta Especialidad (UMAE) y a las doctoras Vanessa Ramírez Hernández, Andrea Soriano Luna y Nohemí Viveros Casimiro.

Robledo Aburto destacó la importancia del trabajo conjunto en padecimientos oncológicos que a la par de una atención médica masiva, requiere continuar con la investigación y en el Seguro Social existe una política de territorialidad.

En este sentido, adelantó que el próximo lunes 29, entrarán en operación dos nuevos aceleradores lineales en el Hospital de Oncología del CMN Siglo XXI, al tiempo que refrendó el compromiso de que el instituto continuará con la adquisición de la mejor tecnología, equipamiento, tratamientos innovadores y la formación de médicos especialistas.

La galardonada, doctora Patricia Castro Martínez, sostuvo que el reconocimiento, no es un punto de llegada, sino un compromiso renovado para seguir generando evidencia que fortalezca la red del IMSS y ponga al paciente en el centro de la atención, “hoy reafirmo que la investigación es una herramienta para crecer, la calidad es nuestro camino y que nuestros pacientes son nuestra razón de ser”, manifestó.

Evaluar y mejorar la oportunidad y eficiencia de la atención, resaltó, es un compromiso ético con la derechohabiencia que cree en la labor del personal del Instituto en sus momentos más difíciles, de ahí que el proyecto nació de una convicción sencilla y poderosa: cada día y cada decisión puede cambiar el rumbo de un paciente.

Rafael Medrano Guzmán, director del Hospital de Oncología del CMN Siglo XXI, destacó que la investigación es esencial para modificar la conducta, optimizar la logística y evaluar resultados que permitan tomar decisiones más efectivas.

Subrayó además que en la UMAE se implementó la quimioterapia 24/7, cirugía de alto impacto y tecnología de vanguardia como la cirugía robótica, que ha permitido efectuar más de 700 procedimientos en dos años y medio.

A su vez, el presidente ejecutivo de FUNSALUD, Héctor Valle Mesto, reconoció el liderazgo y compromiso constante del director general del IMSS, Zoé Robledo, con el fortalecimiento institucional y el impulso a la investigación en el país, por lo cual, reiteró su admiración y respaldo a la labor del Seguro Social al reconocer su presencia en momentos clave para la salud pública en México.

En su oportunidad, Raúl Carrillo, presidente de la Academia Nacional de Medicina, subrayó la importancia para dicha corporación científica participar en dicho evento, testigo, dijo, del fomento de la investigación en cáncer y que se suma a los esfuerzos a nivel mundial por controlar esta enfermedad.

Además, abundó, de enfatizar en la importancia de su prevención, pues en la actualidad entre 30% y 40% de los tumores son prevenibles.

El premio de All.Can es una iniciativa que busca reconocer y apoyar proyectos innovadores que mejoren la eficiencia en la atención del cáncer en el país.