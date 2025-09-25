Huachicol y drogas en Huimanguillo: así regaló Hernán Bermúdez la cuna de Mesoamérica al narco

Huachicol y drogas en Huimanguillo Las tierras que alguna vez fueron testigo del auge de la cultura Olmeca, hoy se ven cubiertas por el crimen organizado.

Si Tabasco era un Edén, para luego volverse un Infierno, principalmente por culpa del cártel de “La Barredora”, el municipio de Huimanguillo, corazón de la civilización madre de Mesoamérica, se convirtió en el epicentro del narcotráfico y el huachicol en la entidad.

Informes confidenciales de la Secretaría de la Defensa Nacional, que fueron filtrados en el famoso caso de Guacamaya Leaks, refieren que Hernán Bermúdez, actualmente preso en México, entregó dicha localidad tabasqueña a Benjamín Mollinedo Montiel “El Pantera”, quien la sometió a un régimen de terror, sangre y plomo.

Huimanguillo… de cuna de México a infierno del huachicol

Se puede decir que en este lugar nació México. No el México como nación moderna, con raíces europeas, africanas e indígenas, sino el México heredero directo de Mesoamérica.

La civilización olmeca es considerada la cultura madre mesoamericana, pues sentó las bases de las sociedades que le sucedieron, como los mayas y los mexicas. Uno de sus principales asentamientos fue La Venta, un centro ceremonial ubicado en lo que hoy es el municipio de Huimanguillo, en Tabasco.

¿Quiénes fueron los olmecas?

Lo que la civilización minoica fue para Europa, lo fueron para olmecas para Norteamérica. Los olmecas florecieron aproximadamente entre 1500 a.C. y 400 a.C. en la región del Golfo de México, abarcando partes de los actuales estados de Tabasco y Veracruz. Esta civilización se caracterizó por su avanzada organización social, el uso temprano de la escritura y un profundo sentido religioso que se reflejó en sus impresionantes obras escultóricas.

Su legado más famoso a nivel mundial son las cabezas colosales, talladas en piedra basáltica, que representan a gobernantes o personajes de alto rango y que muestran el poder político y espiritual de esta cultura.

El sitio arqueológico de La Venta fue uno de los principales centros ceremoniales y políticos de los olmecas. Se desarrolló entre 900 a.C. y 400 a.C. y llegó a tener hasta 18 mil habitantes en su época de esplendor. Más de dos mil años después… Huimanguillo es un sitio de drogas y robo de combustible.

Huimanguillo, Tabasco: noticia anunciada de una tragedia

En 2018 la llamada Cuarta Transformación llegó a Tabasco: sólo pasaron tres años, para que el denominado cambio, deviniera en escándalo en aquella entidad del sureste mexicano.

De acuerdo a documentos de la Sedena, durante el gobierno de Adán Augusto López, vigente coordinador de los senadores de Morena, su ex secretario de Seguridad y mano derecha, Hernán Bermúdez Requena, supuesto líder del cártel de “La Barredora”, actualmente preso, entregó Huimanguillo al crimen y el narcotráfico.

La historia fue así: en diciembre de 2020, en plena pandemia de COVID-19, Andrés Rodríguez Vasconcelos, también conocido como “El Kalimba”, líder huachicolero en Huimanguillo, fue asesinado en la localidad de La Chontalpa, lo que provocó un vacío de poder que rápidamente disputaron otros criminales, entre los cuales, destacó Benjamín Mollinedo Montiel, alias “El Pantera”.

Estructura criminal Así operaba Benjamín Mollinedo Montiel, alias “El Pantera”.

Según los informes de inteligencia de las Fuerzas Armadas, hackeados en el caso Guacamaya Leaks y difundidos por organizaciones como Mexicanos Contra la Corrupción y la Impunidad, en febrero de 2021, colaboradores de “El Pantera”, entre ellos su cuñado, fueron detenidos por la Guardia Nacional.

Mollinedo, a través de un intermediario denominado “Hombre”, se puso en contacto con el Comandante “H” (quien se presume que era Hernán Bermúdez) para liberar a sus colaboradores, a cambio de un “cañonazo” de 500 mil pesos.

Un par de meses después, en mayo de 2021, el entonces secretario de Seguridad de Tabasco, dos meses antes de que Adán Augusto dejara el Poder Ejecutivo de Tabasco para volverse titular de Gobernación con Andrés Manuel López Obrador, autorizó que “El Pantera” tomara el control de Huimanguillo y algunas partes de Cárdenas, zonas petroleras de la entidad.

Bajo el liderazgo de “El Pantera”, que a su vez era operador de Bermúdez, se cometieron crímenes como el huachicol y venta de drogas en la que alguna vez fue la capital de la civilización Olmeca: entre sus colaboradores, se hallaba Francisco Javier Custodio Luna, alias el “Guasón”, detenido este 2025, que anteriormente trabajó como policía de Tabasco.

Tras la caída de Mollinedo en 2021, Daniel Hernández Montejo “El Prada” se volvió el principal operador de Hernán Bermúdez y su posible sucesor al frente de “La Barredora”.

Esta es la historia de cómo, con la complicidad de las autoridades estatales del más alto nivel, uno de los sitios más ancestrales de México se convirtió en tierra de nadie, asediada por el narcotráfico y el robo de gasolina.