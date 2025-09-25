Huracán Narda se debilita a categoría 1 en el Pacífico mexicano

Huracán Narda

El huracán Narda se debilitó este jueves a categoría 1 en la escala Saffir-Simpson; sin embargo, las autoridades alertaron que podría recuperar fuerza en las próximas horas. A pesar de la baja temporal, sus desprendimientos nubosos continúan generando lluvias intensas y oleaje elevado en las costas del occidente mexicano.

De acuerdo con el reporte más reciente del Servicio Meteorológico Nacional (SMN), dependiente de la Conagua, a las 03:00 horas locales (09:00 GMT) el centro del ciclón se ubicaba a 960 kilómetros al sur-suroeste de Cabo San Lucas, Baja California Sur, y a 1,120 km al sur de Playa Pérula, Jalisco.

El fenómeno registra vientos máximos sostenidos de 150 km/h, rachas de hasta 185 km/h y se desplaza hacia el oeste a una velocidad de 24 km/h.

Lluvias y oleaje

El SMN advirtió que el ciclón provocará lluvias muy fuertes a puntuales intensas, de entre 75 y 150 milímetros, principalmente en el oeste de Jalisco. También se esperan lluvias fuertes con puntuales muy fuertes, de entre 50 y 75 milímetros, en Colima y Michoacán. Estas condiciones, precisó, tenderán a disminuir de manera gradual.

Además, se pronostican vientos de 20 a 30 km/h con rachas de 40 a 60 km/h, así como oleaje de 2.5 a 3.5 metros de altura en las costas de los tres estados.

Llamado a la población

Ante estas condiciones, el SMN pidió a la población en general, así como a la navegación marítima, extremar precauciones y atender las recomendaciones emitidas por las autoridades del Sistema Nacional de Protección Civil en cada entidad.

Temporada de ciclones

Hasta ahora, ya se han formado 12 tormentas en la región: Alvin, Bárbara, Cosme, Dalila, Erick, Flossie, Gil, Henriette, Ivo, Juliette, Lorena y Kiko.

El último huracán en impactar el país fue Erick, que tocó tierra el pasado 19 de junio como categoría 3 en el sur de México. Sus efectos dejaron daños en Oaxaca y Guerrero, donde falleció un menor de edad y se registraron afectaciones en viviendas, árboles y el sistema eléctrico.