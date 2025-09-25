“México, uno de los mercados más dinámicos y con un marco jurídico confiable”: Juan Ramón de la Fuente

Juan ramón de la Fuente, al participar en el panel “En el Corazón del Desarrollo: Cooperación, Comercio y Tecnología” (@SRE_mx)

Secretaría de Relaciones Exteriores — “México representa uno de los mercados más dinámicos, cuenta con un marco jurídico confiable y va a seguir diversificando sus opciones de intercambio comercial con diversas regiones”, subrayó el secretario de Relaciones Exteriores (SRE), Juan Ramón de la Fuente, al participar en el panel sobre Cooperación, Comercio y Tecnología, en el marco de la 80 Asamblea General de la ONU que se celebra en Nueva York.

Durante su participación en el foro “En el Corazón del Desarrollo: Cooperación, Comercio y Tecnología”, organizado por la Observer Research Foundation (ORF) en coordinación con la Misión Permanente de la India ante las Naciones Unidas y la Fundación Reliance, el canciller “presentó las oportunidades que ofrece el Plan México, y el desarrollo de la Agencia de Transformación Digital, así como la importancia de mantener vigente y con nuevos esquemas la Cooperación Internacional para el Desarrollo”, resaltó la dependencia a través de un comunicado publicado en su cuenta de la red social X.

El canciller Juan Ramón de la Fuente presentó las oportunidades que ofrece el Plan México (@SRE_mx)

En el foro acompañaron como ponentes junto al canciller Juan Ramón de la Fuente,el CEO de los Puertos de Dubái de los Emiratos Árabes Unidos, Ahmed Bin Sulayem; la CEO del Consejo de Asuntos Globales de Chicago, Leslie Vinjamuri; y el ministro de Asuntos Exteriores de India, S. Jaishankar.

