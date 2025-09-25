“México, uno de los mercados más dinámicos y con un marco jurídico confiable”: Juan Ramón de la Fuente

Secretaría de Relaciones Exteriores — “México representa uno de los mercados más dinámicos, cuenta con un marco jurídico confiable y va a seguir diversificando sus opciones de intercambio comercial con diversas regiones”, subrayó el secretario de Relaciones Exteriores (SRE), Juan Ramón de la Fuente, al participar en el panel sobre Cooperación, Comercio y Tecnología, en el marco de la 80 Asamblea General de la ONU que se celebra en Nueva York.
Durante su participación en el foro “En el Corazón del Desarrollo: Cooperación, Comercio y Tecnología”, organizado por la Observer Research Foundation (ORF) en coordinación con la Misión Permanente de la India ante las Naciones Unidas y la Fundación Reliance, el canciller “presentó las oportunidades que ofrece el Plan México, y el desarrollo de la Agencia de Transformación Digital, así como la importancia de mantener vigente y con nuevos esquemas la Cooperación Internacional para el Desarrollo”, resaltó la dependencia a través de un comunicado publicado en su cuenta de la red social X.
En el foro acompañaron como ponentes junto al canciller Juan Ramón de la Fuente,el CEO de los Puertos de Dubái de los Emiratos Árabes Unidos, Ahmed Bin Sulayem; la CEO del Consejo de Asuntos Globales de Chicago, Leslie Vinjamuri; y el ministro de Asuntos Exteriores de India, S. Jaishankar.
