Quién es Silem García Peña y por qué lo busca la Interpol: Estos son sus vínculos con La luz del Mundo

Silem García Peña, ex regidor de Xalapa Especial

Silem García Peña, exregidor de Xalapa y excandidato a diputado por el partido Movimiento Ciudadano (MC), se encuentra en la mira de las autoridades internacionales tras una orden de aprehensión emitida por la Corte del Distrito Sur de Nueva York. Las acusaciones en su contra están vinculadas a una red de crimen organizado, tráfico sexual y explotación infantil asociada con la iglesia La Luz del Mundo, liderada por Naasón Joaquín García.

¿Quién es Silem García Peña?

García Peña es un político mexicano que desempeñó funciones públicas en Xalapa, Veracruz. Su nombre ha sido vinculado a la iglesia La Luz del Mundo, una organización religiosa que ha estado en el centro de controversias legales en Estados Unidos.

Según las autoridades estadounidenses, García Peña habría utilizado su posición como jefe de relaciones públicas de la iglesia para impedir que las víctimas de abuso sexual denunciaran los hechos a las autoridades competentes.

¿De qué se le acusa?

La Corte del Distrito Sur de Nueva York ha emitido una orden de aprehensión contra García Peña por su presunta participación en una red de crimen organizado y explotación infantil. Se le acusa de haber facilitado y encubierto actividades delictivas dentro de la iglesia, actuando como intermediario entre las víctimas y los perpetradores, y utilizando su influencia para silenciar denuncias.

Ficha de búsqueda de Silem García Peña, emitida por EU Especial

La Interpol ha activado una ficha roja para localizar y capturar a García Peña. Su paradero actual es desconocido, aunque se han reportado posibles avistamientos en Veracruz, donde reside su esposa, Zabdy Asmaveth Quezada Valdez, actual regidora de Xalapa.

Esta situación se enmarca en una serie de investigaciones más amplias relacionadas con la iglesia La Luz del Mundo. Naasón Joaquín García, líder de la iglesia, enfrenta cargos similares y se encuentra actualmente en prisión en Estados Unidos. Las autoridades mexicanas han sido solicitadas para colaborar en la localización y posible extradición de García Peña, aunque hasta el momento no se han reportado avances significativos en este sentido.

La comunidad internacional sigue de cerca este caso, que pone de relieve la compleja interacción entre religión, política y justicia en el contexto mexicano.