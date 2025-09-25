Sorpresa para Palacio Nacional: Salinas Pliego le pide a Sheinbaum una mesa de negociación para “pagar lo justo”

Presidenta, Claudia Sheinbaum y el empresario Ricardo Salinas Pliego

En un giro inesperado, Ricardo Salinas Pliego le ofreció a la presidenta Claudia Sheinbaum sostener una mesa de negociación, con la finalidad de encontrar puntos de acuerdo y soluciones conjuntas a los desacuerdos que sostienen entre ambos.

En un mensaje en la red social X, antes conocida como Twitter, Salinas Pliego destacó que, aunque tiene diferencias con el actual Gobierno, así como con el anterior, debido a que lo han atacado y calumniado, está dispuesto a anteponer dichas querellas por el bien común del país.

Esto se da dos días después de que Bloomberg reveló que el dueño de TV Azteca estuvo a punto de pisar la cárcel en Estados Unidos, debido a un litigio que sostiene con el gigante de telecomunicaciones AT&T, que lo llevó a pagar una fianza de 25 millones de dólares para evitar ser arrestado.

Dicha noticia llegó a oídos de Palacio Nacional, pues la presidenta Sheinbaum hizo referencia al caso en sus conferencias mañaneras del miércoles y de este jueves.

Es evidente que la presidente @Claudiashein y yo tenemos profundos desacuerdos, y eso no va a cambiar. En una democracia es válido tener diferencias. Hoy, después de que me volviera a mencionar en la mañanera, me puse a tratar de contar todas las veces que me han mencionado y me… pic.twitter.com/PT61bpS4ra — Don Ricardo Salinas Pliego (@RicardoBSalinas) September 26, 2025

De esta manera, explicó el dueño de TV Azteca, se recuperará la confianza de empresarios mexicanos y extranjeros para invertir en México.

“Lo que está en juego no es un pleito entre dos personas. Lo que está en juego es la confianza de millones de mexicanos que quieren un país con reglas claras, inversión, empleo y futuro”, escribió Salinas Pliego.

Por si fuera poco, el empresario aludió a las supuestas diferencias que existen entre su persona y el gobierno en turno, argumentando que dichas diferencias no abonan al bienestar del país y dijo por lo que dijo: "le propongo presidente que su equipo y el mío se sienten en una mesa de negociación abierta, seria y transparente, donde podamos encontrar puntos de acuerdo y construir soluciones justas para que las empresas de mi grupo paguen lo que es justo".