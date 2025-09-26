Adán confirma que tiene 78 millones de pesos: son por herencias y trabajos empresariales, dice

Adán Augusto López Asegura que ha percibido dinero declarado por prestación de servicios y por herencias. (Graciela López Herrera)

El senador Adán Augusto López respondió este viernes 26 de septiembre a la investigación que lo señala por recibir 79 millones de pesos sin declarar. El ex secretario de Gobernación dio su versión y expuso lo que fueron sus ingresos por herencias y prestaciones de servicios profesionales más allá de su trabajo por funcionario público.

“La información es falsa”

En conferencia de prensa, el senador de Morena dio su explicación por haber obtenido 79 millones de pesos bajo el concepto de “Servicios Profesionales”, provenientes de GH Servicios Empresariales y Operadora Turística Rabatte.

🔴 Conferencia de prensa del presidente de la Junta de Coordinación Política, @adan_augusto. https://t.co/wOs4X3tYxD — Senado de México (@senadomexicano) September 26, 2025

“Hemos sido objeto de un nuevo ataque de la derecha conservadora. Una campaña mediática que va más allá de una persona contra mi persona, pretende socavar el movimiento de la Cuarta Transformación y de quienes estamos a la cabeza”.

“Es una muestra del interés que tiene un medio para desacreditar. La información es a todas luces falsa. Más allá de mi actividad como funcionario público, tengo actividad como prestador de servicios legales. Todos mis ingresos están plenamente declarados. ”, fueron las palabras iniciales del ex gobernador de Tabasco.

La declaración de Adán Augusto

De acuerdo con los presentado por López Hernández, pagó 158 mil 900 pesos por ISR en 2023; para un total de ingresos de 22 millones 626 mil 398 pesos

En 2024: por ingresos de 24 millones 539 mil 998 pesos por prestación de servicios profesionales, por lo que pagó 1 millones 377 mil pesos de impuestos.