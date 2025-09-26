“Ah jijo”… Adán lanza advertencia: “Sé de quién y quiénes vienen los ataques”

El senador de Morena, Adán Augusto López Hernández, aseguró este viernes en una rueda de prensa que los recientes señalamientos en su contra no provienen del interior de su partido. En conferencia de prensa, el exsecretario de Gobernación enfatizó: “Quiero aclarar que sé quién y quiénes me atacan, pero no es fuego amigo”.

López Hernández atribuyó las acusaciones a una campaña mediática que, dijo, busca afectar no solo su imagen personal, sino al movimiento de la Cuarta Transformación. En particular, rechazó las versiones difundidas en un reportaje televisivo sobre presuntas irregularidades en sus bienes y recursos.

Para respaldar sus declaraciones, el legislador exhibió documentos oficiales de sus declaraciones patrimoniales y fiscales de 2023 y 2024. Explicó que sus ingresos superaron los 56 millones de pesos, provenientes de actividades profesionales, venta de ganado y herencias familiares en Estados Unidos.

“Yo nunca he escondido mis ingresos. Siempre he cumplido con mis obligaciones fiscales y administrativas. He sido diputado, gobernador y ahora senador; en cada etapa he hecho públicas mis declaraciones patrimoniales”, puntualizó.

Respecto a los señalamientos de que habría recibido recursos de empresas fantasma, López Hernández los calificó de falsos y recordó que, en todo caso, esos procedimientos corresponden al SAT y no constituyen delito alguno. También negó haber otorgado contratos de manera directa cuando fue gobernador de Tabasco.

Finalmente, el senador recalcó que Morena mantiene unidad a pesar de las diferencias internas. “En el partido no hay uniformidad, pero sí unidad. Todos mis compañeros tienen mi respeto”, dijo, al tiempo que reiteró que los ataques tienen como objetivo “golpear al movimiento de transformación”.