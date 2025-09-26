Apagón masivo afecta a Yucatán, Campeche y Quintana Roo por falla en línea de transmisión

Una falla en una línea de transmisión eléctrica en el sureste del país provocó un apagón masivo que dejó sin energía a amplias zonas de Yucatán, Campeche y Quintana Roo. La presidenta Claudia Sheinbaum informó que las plantas de generación se encuentran operando con normalidad y que la Comisión Federal de Electricidad (CFE) trabaja en la recuperación del servicio en los tres estados.

El corte de energía comenzó a reportarse alrededor de las dos de la tarde, de acuerdo con usuarios en Mérida, Campeche y Cancún, y rápidamente se extendió a otras zonas urbanas y turísticas. En Quintana Roo, la falta de electricidad afectó áreas hoteleras y servicios públicos como semáforos, lo que ocasionó caos vial en avenidas principales. En Mérida y Campeche, vecinos denunciaron interrupciones en telefonía celular y servicios digitales.

La CFE reconoció que se registró una falla en la red de transmisión y aseguró que personal técnico realiza maniobras para restablecer la energía eléctrica lo más pronto posible. No se detalló qué tramo específico de la infraestructura salió de servicio ni el volumen de carga que quedó interrumpido.

La gobernadora de Campeche, Layda Sansores, y la de Quintana Roo, Mara Lezama, confirmaron la magnitud del apagón en sus entidades y señalaron que solicitaron a la CFE informes oficiales sobre el origen y la reparación de la falla.

Este tipo de incidentes no son nuevos en la región. En abril de este mismo año, la línea de 400 kilovoltios Escárcega-Ticul salió de operación, lo que ocasionó un corte que afectó la generación de casi 500 megawatts en la Península de Yucatán. Además, en marzo se habían presentado interrupciones derivadas de problemas con el suministro de gas natural para plantas de generación.

En esta ocasión, Sheinbaum aseguró que las plantas de generación se mantienen estables y que el problema se ubica exclusivamente en la transmisión. “Me informa CFE que las plantas de generación están bien y trabajan para recuperar el servicio en los tres estados. Seguiré informando”, escribió la mandataria en sus redes sociales.

La CFE no ha ofrecido un estimado sobre el tiempo que tomará la recuperación total del suministro eléctrico en Yucatán, Campeche y Quintana Roo, aunque se reporta que los trabajos de restablecimiento avanzan de manera gradual.