Detienen a actriz venezolana Angie Miller por asesinato de B-King y Regio Clown en México

La tarde de este viernes trascendió la detención de la actriz y creadora de contenido venezolana Angie Miller, de 29 años, como parte de las investigaciones en torno al homicidio de los músicos colombianos conocidos artísticamente como B-King y Regio Clown, ocurrido en México.

De acuerdo con fuentes cercanas al caso, la joven habría sido asegurada por autoridades ministeriales debido a una posible participación en el doble asesinato que conmocionó a la escena musical urbana y generó indignación en el país sudamericano.

Aunque hasta el momento no se han revelado detalles oficiales sobre su grado de implicación, se informó que Miller fue puesta a disposición de la Fiscalía correspondiente para definir su situación legal. Las indagatorias buscan esclarecer si la actriz habría tenido algún vínculo directo con las víctimas o con los presuntos responsables materiales del crimen.

El caso de B-King y Regio Clown provocó fuerte impacto en la comunidad artística de Colombia y México, no solo por la violencia con la que ocurrió, sino porque ambos jóvenes eran reconocidos en el género urbano y acumulaban una base importante de seguidores en redes sociales.

La detención de Miller ha generado una ola de reacciones en plataformas digitales, donde usuarios se dividen entre quienes piden justicia para las víctimas y quienes exigen el respeto a la presunción de inocencia de la actriz.

Por su parte, las autoridades mexicanas reiteraron que la investigación continúa abierta y que en los próximos días se dará a conocer más información sobre el posible móvil, así como la red de personas implicadas en el doble homicidio.

Este nuevo giro en el caso mantiene la atención internacional, pues tanto en Venezuela como en Colombia se siguen de cerca los avances de la justicia mexicana para esclarecer uno de los crímenes que más ha sacudido al mundo artístico en lo que va del año.