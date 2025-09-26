Detienen en Campeche a César “N”, señalado como el padre del cantante Julión Álvarez; en el vehículo hallaron armas largas

Detención de César Álvarez Foto: SSC

Autoridades estatales detuvieron a César “N” —identificado por diversos medios como César Álvarez Villalpando—, a quien reportan como padre del cantante de música regional mexicana Julión Álvarez, cuando viajaba en una camioneta que, según los primeros reportes, tenía reporte de robo.

En el vehículo fueron localizadas varias armas largas, cargadores y cartuchos, informaron fuentes periodísticas y registros oficiales de detenciones. El aseguramiento se registró cuando elementos policiales detuvieron la camioneta blanca en el tramo mencionado entre el entronque 18 de Marzo–Sabancuy (municipio de Carmen) —y en algunas notas se describe el operativo en la ruta Escárcega–Villahermosa—; junto con César “N” fueron detenidas otras tres personas que lo acompañaban.

Según reportes locales, la unidad tenía reporte de robo y en su interior fueron encontradas, al menos, seis armas largas además de cargadores y cartuchos.Además, de acuerdo con el Registro Nacional de Detenciones (RND) consignaron la captura de “César N.”; otros reportes identifican al detenido con el nombre completo César Álvarez Villalpando y señalan que los aprehendidos fueron puestos a disposición de la Fiscalía General de la República (FGR) en Campeche para las investigaciones correspondientes.

Hasta el cierre de esta nota no se había difundido un comunicado oficial detallado por parte de la Fiscalía estatal ni de la Secretaría de Seguridad Pública de Campeche que precise la imputación formal que se seguirá contra los detenidos. Las imágenes difundidas en redes sociales muestran el vehículo y el aseguramiento del armamento, aunque esas publicaciones no suplen la información que pueda aportar un comunicado institucional.

El vínculo familiar con el artista ha sido uno de los datos relevantes de la detención; no obstante, en términos legales la persona se registra en los partes como “César N.”, conforme a la práctica de protección de datos personales y presunción de inocencia mientras se resuelva su situación jurídica en tribunales.

La Fiscalía que tenga el caso deberá formular las imputaciones correspondientes —si las hubiera— y determinar si existen vínculos penales que ameriten proceso. Mientras tanto, el expediente y el estatus legal de los detenidos quedarán asentados en las carpetas de investigación y en el propio Registro Nacional de Detenciones.

En cuanto las autoridades emitan comunicados oficiales o se presenten actuaciones formales (ministeriales o judiciales), esta redacción actualizará la nota con la documentación y las versiones de los órganos encargados de la investigación.