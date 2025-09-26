Cd Juárez recibe a Sheinbaum; la Presidenta destaca avances en equidad

La jefa del Ejecutivo se encargó de abordar algunos de los más importantes avances que se han logrado a lo largo de un año de trabajo, particularmente en la zona fronteriza.

Con motivo de su informe de actividades en Ciudad Juárez, Chihuahua, la presidenta de México, Claudia Sheinbaum Pardo, resaltó una serie de avances que se han logrado en el estado de Chihuahua en los rubros de mujeres, educación y atención a los más vulnerables, esto ante una audiencia de 20 mil juarenses.

La jefa del Ejecutivo se encargó de abordar algunos de los más importantes avances que se han logrado a lo largo de un año de trabajo, particularmente en la zona fronteriza. También, mencionó la próxima apertura de los Centros de Educación y Cuidado Infantil (CECI), los cuales cinco de ellos serán inaugurados pronto en Ciudad Juárez con el apoyo del trabajo emprendido por el Presidente Municipal, Cruz Pérez Cuéllar.

En concreto, comentó que estos espacios buscan hacerles justicia a las mujeres trabajadoras de la industria maquiladora y a quienes no cuentan con un lugar seguro para que cuiden de sus hijos.

Con relación a las mujeres, la mandataria dijo que una de las prioridades que ha tenido su gestión ha sido la de dotarlas de apoyos como lo ha sido la Pensión Universal para mujeres de 60 años, la cual ha ayudado a miles de mujeres que no contaban muchas de ellas con un ingreso propio.

En cuanto al tema educativo, Sheinbaum mencionó los aportes de la beca escolar Rita Cetina, la cual se encarga de otorgar un beneficio importante y de forma universal a estudiantes de secundaria, así como la construcción de un plantel de preparatoria en Juárez que tendrá cabida para más de mil estudiantes.

Otro de los objetivos que se ha fijado su gobierno, agregó, ha sido el de impulsar la vivienda digna para todos; en ese tenor, hizo mención de la construcción de casas que se ha puesto en marcha, programa que también ha sido impulsado por el Gobierno Municipal en lo que a adquisición de predios se refiere.

“Porque somos un gobierno del pueblo y para el pueblo de México y para nadie más y tenemos una máxima que dice: por el bien de todos, primero los pobres”, apuntó.

Por su parte, Pérez Cuéllar expresó que la visita de la mandataria como parte de su rendición de cuentas refleja el enorme compromiso del Gobierno federal para con Ciudad Juárez, entidad que ha contemplado desde antes del inicio de su gestión.

De igual forma, el alcalde tomo provecho de la ocasión para entregarle un regalo que consistió en una serie de artesanías hechas por diversos pueblos originarios afincados en la frontera.