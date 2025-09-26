IMSS y sindicato de trabajadores acuerdan aumento de 8.1% en salario y prestaciones 

IMSS y sindicato alcanzan acuerdo en el CCT El IMSS y el sindicato de trabajadores del instituto alcanzaron un histórico acuerdo de incremento de 8.1% al salario y prestaciones para el próximo bienio

El director general del Instituto Mexicano del Seguro Social (IMSS), Zoé Robledo, calificó de un acuerdo histórico, el incremento de 8.1% en salario y prestaciones, acordado con el sindicato de trabajadores del instituto.

Sostuvo que fue una acuerdo histórico “por los avances inéditos que representa y la participación de más de 307 mil trabajadoras y trabajadores con voto personal, libre y secreto”.

En su oportunidad, el doctor Rafael Olivos Hernández, secretario general del Comité Ejecutivo Nacional del Sindicato Nacional de Trabajadores del Seguro Social (SNTSS), reconoció al director general del instituto, Robledo Aburto, por la sensibilidad mostrada en la revisión del contrato en beneficio de los trabajadores.

A su vez, el titular de la Secretaría de Hacienda y Crédito Público (SHCP), Edgar Amador Zamora, afirmó que el Seguro Social “vive una nueva época derivada del compromiso del gobierno federal, el cual se plasma en el Paquete Económico 2026 con la salud como uno de los ejes fundamentales”, y en el que la inversión es uno de los tantos distintivos del presupuesto 2026, “el presupuesto del IMSS representa casi el 4% del Producto Interno Bruto”, dijo.

En el marco de la firma del Convenio de Revisión Integral del Contrato Colectivo de Trabajo IMSS-SNTSS para el bienio 2025-2027, que se llevó a cabo en la Secretaría del Trabajo y Previsión Social (STPS), se estableció el incremento del 8.1% en salario y que permite al Instituto mantener su crecimiento en infraestructura, personal y prestaciones.

El convenio fue firmado además del director del IMSS, Zoé Robledo y el secretario general del sindicato de trabajadores, Rafael Olivos Hernández, el secretario del Trabajo, Marath Baruch Bolaños y el director general del Centro Federal de Conciliación, Alfredo Domínguez, en tanto que asistió como testigo de honor, el titular de Hacienda, Édgar Amador Zamora.

Zoé Robledo resaltó que entre los beneficios para las y los trabajadores están: la ampliación de permisos para cuidado y lactancia, reconocimiento y mejoras para categorías docentes y de salud, la creación de una Comisión Bilateral para la Salud y el pago por infectocontagiosidad para personal de limpieza en laboratorios.

A su vez, el doctor Rafael Olivos Hernández, secretario general del Comité Ejecutivo Nacional del SNTSS, resaltó que la revisión del Contrato Colectivo de Trabajo se refleja en beneficios tangibles como la mejora en los sobresueldos de varias categorías y apoyo económico en caso de invalidez.

Enfatizó la sensibilidad del director general del IMSS durante la revisión, “en beneficio de los trabajadores”, al tiempo que enfatizó que el Seguro Social empieza a tener otro rostro: más de 40 mil plazas que han impactado para fortalecer los servicios en los últimos 4 años, brindar mejores condiciones para dar lo que los derechohabientes merecen, una atención adecuada, oportuna y de calidad”, dijo.

Por su parte, el secretario del Trabajo y Previsión Social, Marath Bolaños López, señaló que este acuerdo representa un avance significativo en la construcción de un entorno laboral más justo y digno, en línea con los principios de la Cuarta Transformación.

Se trata, dijo, de un proceso de negociación colectiva auténtica que refleja la voluntad tanto de las autoridades como de los más de 300 mil trabajadores y trabajadoras convocados a consulta, con el 82% de respaldo.