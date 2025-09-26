Juan Ramón de la Fuente confirma ante la ONU compromiso de México con el desarme

El canciller Juan Ramón de la Fuente, durante su participación en la conferencia “Tratado de Prohibición Completa de los Ensayos Nucleares” (@SRE_mx)

Asamblea General de la ONU — El secretario de Relaciones Exteriores (SRE), Juan Ramón de la Fuente, subrayó este viernes en el marco de la 80 Asamblea General de la ONU, que “la posición de México es firme y clara: avanzar hacia un mundo libre de armas nucleares es una condición indispensable para la seguridad internacional”.

A través de un mensaje publicado en la red social de la cancillería, Juan Ramón de la Fuente destacó que durante la conferencia “Tratado de Prohibición Completa de los Ensayos Nucleares” en Nueva York, resaltó que la posición de México y su compromiso con el desarme y la no proliferación de las armas nucleares es firme.

El canciller destacó que “el Tratado de Prohibición Completa de los Ensayos Nucleares constituye un instrumento esencial para impedir el desarrollo y modernización de este tipo de armamento, y enfatizó la necesidad de que todos los Estados asuman la responsabilidad de cumplir con sus disposiciones”.

