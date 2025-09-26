La Profepa convocó a veterinarios especializados para revizar a la osa en el Zoológico La Pastora

Especial

Respecto al caso difundido de presunto maltrato animal en contra de un ejemplar de osa negra americana resguardada en el Zoológico La Pastora, en Nuevo Léon, la titular de la Procuraduría Federal de Protección al Ambiente (Profepa), Mariana Boy, envió un comunicado para informar sobre el estado de salud del animal y de las acciones que emprenderán las autoridades al respecto.

La procuradora confirmó que desde 2023 la custodia de la osa llamada Mina, fue entregada al zoológico luego de que fuera rescatada por la Profepa de una situación de vulnerabilidad, sin embargo, al considerar el estado de salud en el que se encuentra, la Procuraduría intervendrá para la toma de decisiones que sean mejor para el bienestar de la osa.

En primer lugar, la Profepa junto a médicos veterinarios especialistas evaluarán si es conveniente trasladar a Mina a otro sitio para que reciba el tratamiento adecuado, si esto es conveniente se realizará el traslado lo antes posible a un lugar donde se pueda monitorear permanentemente su estado médico.

La Procuradora dio a conocer, que según la información de salud que se tiene hasta ahora, realizar algún traslado o estudio clínico podría conllevar riesgos debido a que su estado de salud es delicado.

Se espera que se continúe informando sobre el estado de la osa que fue encontrada en situación crítica al interior del zoológico en Nuevo León, su caso ha sido seguido por animalistas y activistas medioambientales por medio de redes sociales.