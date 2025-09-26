Marcha por Ayotzinapa viernes 26 de septiembre: Horario, ruta y vialidades afectadas en CDMX La ruta de la marcha de por Ayotzinapa para avisar y buscar rutas alternativas para aquellos que tengan que cruzar por la zona afectada

Este viernes se llevará a cabo una mega marcha en la capital del país para conmemorar el 11 aniversario de la desaparición de los 43 estudiantes normalistas de Ayotzinapa, un hecho que sigue marcando la memoria colectiva y exigiendo justicia.

La movilización está programada para iniciar a las 16:00 horas en el ángel de la Independencia, donde se esperar la concentración de organizaciones sociales, colectivos de derechos humanos, familiares de los estudiantes desaaprecidos y ciudadnía en general.

La ruta trazada contempla avanzar por Paseo de la Reforma, posteriormente tomar avenida Juárez, un tramo del Eje Central y la calle 5 de Mayo, para finalmente concluir en las inmediaciones del Zócalo capitalino, donde se prevé un mitin con discursos y actividades culturales en memoria de los jóvenes.

Desde tempranas horas, diversas organizaciones han llamado a sumarse de manera pacífica a esta manifestación, que además de rendir homenaje a los estudiantes desaparecidos en 2014, busca mantener viva la exigencia de verdad y justicia frente a uno de los casos más emblemáticos de violencia e impunidad en México.

Autoridades de la Ciudad de México informaron que habrá cortes viales a lo largo del recorrido y recomendaron a automovilistas y peatones tomar previsiones. Asimismo, se desplegarán brigadas de acompañamiento para garantizar la seguridad de los manifestantes.

La marcha de este año cobra relevancia no solo por el aniversario, sino porque los familiares de los 43 continúan denunciando la falta de avances contundentes en las investigaciones. El llamado de los organizadores es claro: “Vivos se los llevaron, vivos los queremos”.