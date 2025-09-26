Retos de la salud renal, atender a más de 16 mil personas en espera de un riñón 

Alianza por la salud renal La Asociación Mexicana de Diabetes (AMD) y la Fundación Mario Robles Ossio firmaron un convenio de colaboración enfocado a fortalecer la atención a la diabetes, su prevención y la atención a la salud renal (Ariel Silva)

La Fundación Mario Robles Ossio hizo un llamado urgente para impulsar una mayor cultura de la donación de órganos, en un país en donde el riñón ocupa el primer lugar en demanda en el sistema de salud, con más de 16 mil personas quienes están en espera de un trasplante de este importante órgano.

El doctor Jorge Fonseca, nefrólogo del Instituto Nacional de Ciencias Médicas y Nutrición Salvador Zubirán (INCMNSZ) -dependiente de la Secretaría de Salud-, enfatizó que México es uno de los países con mayor mortalidad por enfermedad renal crónica.

Sostuvo que uno de los datos más preocupantes es que, de las 25 localidades con más mortalidad a nivel mundial por enfermedad renal crónica, 9 están localizadas en nuestro país.

Indicó además que hasta un 40% de los pacientes quienes viven con enfermedad renal crónica, tienen como enfermedad secundaria la diabetes mellitus, por lo que es fundamental atender estas dos enfermedades”. Ante tal panorama, y en el marco de la conmemoración del Día Nacional de Donación y Trasplante de Órganos y Tejidos en México -este 26 de septiembre-, y debido a que la enfermedad renal crónica en nuestro país ha ido creciendo en las últimas décadas de manera acelerada, la Asociación Mexicana de Diabetes (AMD) y la Fundación Mario Robles Ossio firmaron un convenio de colaboración relacionado con la atención a la diabetes y salud renal.

El objetivo de ambas asociaciones es la de resaltar la importancia de la educación, la prevención y la construcción de una alianza que generará un puente entre la política pública, la sociedad civil y la práctica médica.

En su oportunidad, Marisol Robles, presidenta de la Fundación Mario Robles Ossio y coordinadora de la Alianza por la Salud Renal, enfatizó la importancia de “construir puentes entre pacientes, médicos e instituciones”, enfocado a la importancia de “caminar juntos en favor de la educación y la prevención, así como de aprovechar los recién anunciados Protocolos Nacionales de Atención Médica (PRONAM), como guía para transformar la atención en salud renal en el país”.

En este mismo sentido, Gaby Allard, presidenta de la Asociación Mexicana de Diabetes (AMD), subrayó que la referida la alianza cobra especial relevancia luego de la publicación de los referidos Pronam`s para atender a las y los pacientes que viven con enfermedades como renal y diabetes mellitus, con lo cual se da un paso trascendental en la construcción de lineamientos claros para la atención de los pacientes en México”.

Gaby Allard y Marisol Robles coincidieron en la necesidad de fortalecer la colaboración para mejorar la calidad de vida de las personas que viven con diabetes y riesgo de enfermedad renal, tema, en el que debe haber una suma de esfuerzos por parte de la sociedad civil y las autoridades y todas las instancias del sector salud a fin de impulsar una efectiva política de educación y prevención de estas enfermedades, desde el autocuidado de las personas, así como dar un mayor impulso a la cultura de donación de órganos a nivel nacional, para todas aquellas personas quienes se encuentran en lista de espera de este importante órgano.

A su vez, Nancy Rivera, educadora en diabetes y nutrióloga renal subrayó que, precisamente, la educación y la preparación de los pacientes, empezando por la nutrición adecuada, son temas clave para prevenir y controlar la progresión de la enfermedad renal.