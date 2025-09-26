Nacional

La presidenta negó la petición del dueño de TV Azteca

Sheinbaum batea a Salinas Pliego: la ley es la ley, le dice… y rechaza “negociar en lo oscurito”

Por Crónica Digital
La presidenta negó la petición del dueño de TV Azteca hecha por redes sociales.
La presidenta Claudia Sheinbaum respondió esta mañana a la propuesta de “negociación” que planteó Ricardo Salinas Pliego en redes sociales. La mandataria nacional rechazó tajantemente este acercamiento y aseguró que “no negociarán en lo oscurito”

La respuesta de Claudia Sheinbaum a Ricardo Salinas Pliego

“Esto no es un asunto de negociación en lo oscurito, esos tiempos ya quedaron en el pasado, ese asunto de sentarnos a negociar que sí o qué no”, dijo Claudia Sheinbaum.

“Mesas técnicas ha habido muchísimas sobre este caso en particular, entonces él o este grupo tiene derecho a lo que tiene derecho cualquier deudor en caso de que pague”, sentenció.

“Nadie por encima de la ley”

“Nosotros siempre vamos a estar abiertos al diálogo, nosotros nunca vamos a cerrar la puerta a nadie, pero negociación de la ley nunca, como decía Juárez, nada ni nadie por encima de la ley”.

