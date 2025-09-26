Sheinbaum batea a Salinas Pliego: la ley es la ley, le dice… y rechaza “negociar en lo oscurito”

Claudia Sheinbaum contra Salinas Pliego La presidenta negó la petición del dueño de TV Azteca hecha por redes sociales.

La presidenta Claudia Sheinbaum respondió esta mañana a la propuesta de “negociación” que planteó Ricardo Salinas Pliego en redes sociales. La mandataria nacional rechazó tajantemente este acercamiento y aseguró que “no negociarán en lo oscurito”

La respuesta de Claudia Sheinbaum a Ricardo Salinas Pliego

“Esto no es un asunto de negociación en lo oscurito, esos tiempos ya quedaron en el pasado, ese asunto de sentarnos a negociar que sí o qué no”, dijo Claudia Sheinbaum.

“Mesas técnicas ha habido muchísimas sobre este caso en particular, entonces él o este grupo tiene derecho a lo que tiene derecho cualquier deudor en caso de que pague”, sentenció.

“Nadie por encima de la ley”

“Nosotros siempre vamos a estar abiertos al diálogo, nosotros nunca vamos a cerrar la puerta a nadie, pero negociación de la ley nunca, como decía Juárez, nada ni nadie por encima de la ley”.