Sheinbaum condena actos violentos en Campo Militar 1 pero descarta represión en Caso Ayotzinapa

La presidenta Claudia Sheinbaum aseguró que no está de acuerdo con los actos violentos, como los registrados el pasado jueves en el Campo Militar No. 1, pero garantizó que no habrá represión ante las manifestaciones de familiares y normalistas de los 43 estudiantes desaparecidos de Ayotzinapa.

Presidenta Claudia Sheinbaum (Presidencia de México/EFE)

En su conferencia matutina desde Palacio Nacional, la mandataria señaló: “No estamos de acuerdo con acciones violentas, nunca hemos estado de acuerdo, parecen más una provocación, no vamos a caer en la provocación, evidentemente, de que se busca que haya represión, no va a haber represión, porque estaríamos cayendo en esa provocación, pero no estamos de acuerdo con acciones violentas como la que ocurrió ayer en el campo militar No. 1”.

Los hechos ocurrieron luego de que un grupo de normalistas de Ayotzinapa derribara una de las rejas del Campo Militar No. 1, ubicado en Naucalpan, Estado de México, tras estrellar un camión contra el acceso y prenderle fuego alrededor de las 13:00 horas. La acción se produjo tras un mitin de los familiares de los 43 estudiantes desaparecidos, quienes exigieron avances en las investigaciones, acceso a archivos de la Secretaría de la Defensa Nacional (Sedena) y sanción a los responsables de la desaparición, ocurrida en septiembre de 2014 en Iguala, Guerrero.

La jornada, denominada “Ayotzinapa: 11 años de luces y sombras”, comenzó a las 11:00 horas frente a la Fiscalía General de la República, en la colonia Doctores de la Ciudad de México, donde madres y padres reiteraron su demanda de justicia y denunciaron la falta de avances en el caso. Posteriormente, un autobús con familiares se dirigió al Campo Militar 1, seguido por una caravana de al menos 20 camiones con el resto de los manifestantes.

Sheinbaum enfatizó que el gobierno federal sigue trabajando para garantizar verdad y justicia en el caso de los 43 normalistas, destacando que hay un nuevo fiscal especial y reuniones frecuentes con madres y padres de los jóvenes desaparecidos. La mandataria reiteró: “Verdad y Justicia, ese es nuestro compromiso, estamos trabajando en ello, hay un nuevo fiscal especial, tenemos reuniones con los familiares, madres y padres de los normalistas de Ayotzinapa y nuestro compromiso de poner todo lo que esté de nuestra parte para llegar a la verdad y la justicia y encontrar a los jóvenes”.

Con estas declaraciones, la presidenta busca mantener un equilibrio entre la condena a la violencia y el respeto a los derechos de los manifestantes, asegurando que las autoridades no caerán en provocaciones que puedan derivar en represión.