Bavispe a Nuevo Casas Grades, la carretera avanza en su renovación

La Secretaría de Infraestructura, Comunicaciones y Transportes (SICT) del gobierno federal mexiano anunció que continúa la modernización de la carretera Bavispe-Nuevo Casas Grandes, uno de los troncales vitales para Sonora y Chihuahua.

A lo largo de 69 kilómetros y con una inversión de mil 859 millones de pesos, anunció la Secretaría, se realizan diversos trabajos, incluyendo la vital reparación de la carpeta asfáltica y la red de drenaje.

Se estimado que estas obras beneficiarán a 116 mil habitantes de la región norteña.

La dependencia federal, encabezada por Jesús Antonio Esteva, concluirá a finales del año esta obra.