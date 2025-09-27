CFE restablece en su totalidad el suministro eléctrico en la Península de Yucatán

Restablecen servicio eléctrico en Campeche, Yucatán y Quintana Roo. (Rogelio Morales Ponce)

Derivado de las fallas presentadas el día de ayer en los estados de Campeche, Yucatán y Quintana Roo, provocadas por una falla que se presentó en líneas de alta tensión, la Comisión Federal de Electricidad (CFE), informó que el suministro eléctrico fue restablcido en su totalidad.

Debido a dicha falla, salieron de operación 9 centrales del Sureste con 16 unidades lo que afectó a 2 millones 262 mil usuarios, sin embargo, se informó que De manera inmediata, personal de la CFE, en coordinación con el Centro Nacional de Control de Energía (Cenace) inició los trabajos para restablecer el servicio.

El restablecimiento del servicio transcurrió de la siguiente forma:

•Al 16% de usuarios afectados se les restableció en 57 minutos.

• Al 26.5% en 2 horas 40 minutos.

• Al 48 en 3 horas 41 minutos.

• Al 63% en 4 horas 41 minutos.

• Al 100% en 6 horas 21 minutos.

La CFE dio a conocer que realizará el análisis técnico necesario para determinar la causa raíz y prevenir la recurrencia de este tipo de eventos, además refrendó su compromiso para recuperar el suministro a los usuarios afectados en el menor tiempo posible, garantizando la seguridad de su personal y de la población.