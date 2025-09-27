Le quitan visa a diputado de la 4T: Mario López fue retenido 14 horas en la frontera

Mario López Hernández fue retenido por más de 14 hotas en EU Especial

El diputado federal Mario Alberto López Hernández, conocido como “La Borrega”, vivió un episodio diplomático incómodo este viernes 26 de septiembre. El legislador fue retenido por más de 14 horas en el cruce fronterizo Matamoros–Brownsville, donde agentes de la Oficina de Aduanas y Protección Fronteriza (CBP) lo sometieron a un proceso de revisión migratoria.

De acuerdo con medios nacionales, López Hernández buscaba ingresar a territorio estadounidense a través del Puente Internacional Nuevo, cuando fue llevado a una sala de inspección. Tras horas de revisión, las autoridades le revocaron la visa y lo escoltaron de regreso a territorio mexicano.

¿Qué se sabe hasta el momento?

Hasta ahora, no se han revelado los motivos específicos por los cuales el gobierno de Estados Unidos decidió cancelar el documento migratorio del legislador. No está confirmado si la medida obedece a presuntas irregularidades migratorias, temas fiscales o algún otro procedimiento legal.

El caso genera incertidumbre porque López Hernández no es un ciudadano común, sino un diputado federal en funciones y exalcalde de Matamoros en dos periodos consecutivos (2018–2024). A pesar de la relevancia del hecho, ni él ni su partido han emitido una declaración pública amplia sobre lo ocurrido.

¿Quién es Mario López Hernández?

Mario López Hernández inició su carrera política en Matamoros, Tamaulipas, donde fue alcalde en dos administraciones consecutivas. Posteriormente, dio el salto al Congreso de la Unión, donde actualmente funge como diputado federal por la 4T.

Su trayectoria ha estado marcada por su cercanía con actores políticos de la región, y su peso local en la frontera norte lo convierte en un perfil relevante dentro de la política tamaulipeca. Sin embargo, este incidente podría alterar su futuro político y personal.

Para un funcionario público como Mario López, esta medida podría implicar la limitación de su movilidad internacional, especialmente en gestiones oficiales. Además, podría generar un nuevo conflico entre México y Estados Unidos, sobre todo si se confirma que la decisión estuvo relacionada con investigaciones en curso.

Aunque el episodio ya trascendió a la opinión pública, las autoridades mexicanas aún no se han pronunciado oficialmente.