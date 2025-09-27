Mario López Hernández niega haber sido detenido en EU, pero no aclara la situación de su visa

Mario López Hernández

Por medio de su oficina, el diputado Mario López Hernández aclaró la información difundida este fin de semana sobre una presunta detención en Estados Unidos, informó que se trata de una información falsa ya que él continúa desempeñando sus funciones con normalidad.

Según la información difundida, el funcionario mexicano habría sido visto custodiado por agentes de Aduanas y Protección Fronteriza en el Puente Internacional Nuevo que conecta al municipio de Matamoros con Brownsville (Texas), además de que fue privado de su visa sin especificar el motivo.

“Ante diversas publicaciones y rumores difundidos recientemente en algunos medios de comunicación y redes sociales, la Oficina del diputado federal Mario Alberto López Hernández, informa de manera categórica que es absolutamente falsa la versión que lo vincula con la supuesta detención en Estados Unidos”, se informa en el comunicado.

Sin embargo, esta información, no precisa el estado de la visa de López Hernández aunque hace hincapié en que no se encuentra detenido ni bajo investigación alguna en territorio estadounidense ni en ninguna otra jurisdicción.

“Actualmente, continúa desempeñando sus funciones legislativas con normalidad y atendiendo los compromisos propios de su responsabilidad como representante popular”, señala.