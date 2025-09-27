SNTE impulsa igualdad, entrega Cartilla de Derechos de Mujeres en Tamaulipas: Cepeda

La exigencia es para que mujeres y hombres tengamos los mismos derechos y oportunidades, no solo iguales ante la ley, señala Alfonso Cepeda Salas. — Solo en condiciones de respeto, equidad y dignidad es posible construir un país más justo y equitativo, dijo en Tampico, Tamaulipas,el secretario general del Sindicato Nacional de Trabajadores de la Educación (SNTE),Alfonso Cepeda Salas.

Por ello reafirmó el compromiso de su organización con la creación de ambientes seguros, libres de cualquier forma de violencia y discriminación.

El Maestro dirigente habló así ante mil 200 trabajadores educativos al entregar a la comunidad escolar tamaulipeca la Cartilla de Derechos de las Mujeres, elaborada por el Gobierno Federal.

Dijo que el SNTE seguirá realizando su labor docente y participación sindical con una perspectiva de género, que fomente una cultura de paz y de respeto a los derechos humanos.

“Hablar de igualdad sustantiva no es para que los hombres y las mujeres sólo seamos iguales ante la ley; la exigencia es para que tengamos los mismos derechos y oportunidades y que se implementen las acciones y políticas públicas con presupuesto suficiente para que estos se ejerzan y se garanticen”, afirmó.

SNTE Alfonso Cepeda Salas El secretario general del SNTE habló ante mil 200 trabajadores que lo escucharon ponderar las mismas oportunidades para mujeres y hombres. (SNTE)

En su oportunidad el secretario de Educación de Tamaulipas (SET), Miguel Ángel Valdez García, dijo que el gobernador Américo Villarreal Anaya y la SET “tenemos respeto y admiración profunda por la trayectoria del profesor Alfonso Cepeda Salas; reconocemos su liderazgo y el gran equipo que está haciendo con la doctora Claudia Sheinbaum Pardo“.

Coincidió con el Maestro en que “es tiempo de mujeres y es tiempo de educación“; añadió que el gobierno de Tamaulipas seguirá trabajando en alianza con los Maestros en favor de la escuela pública y la promoción de los derechos femeninos.

Por su parte el secretario general de la Sección 30, profesor Arnulfo Rodríguez Treviño, resaltó la visión del maestro Alfonso Cepeda Salas al frente del SNTE y refrendó su compromiso con la dirigencia nacional.

Enseguida resaltó el trabajo de las mujeres en el ámbito educativo y afirmó que “con las mujeres todo, sin las mujeres nada”.

Presentes en la ceremonia el representante del Comité Ejecutivo Nacional del SNTE en la Sección 30, profesor Juan Antonio Rodríguez González; el magistrado presidente del Tribunal de Justicia Administrativa del Estado de Tamaulipas, Lázaro José Lara Balderas, y autoridades municipales.

SNTE impulsa igualdad, entrega Cartilla de Derechos de Mujeres en Tamaulipas: Cepeda