Claudia Sheinbaum: “Vamos bien, porque hay apoyo del pueblo” 

Presidenta Sheinbaum en Colima La Presidenta Sheinbaum cerró su gira de rendición de cuentas en Colima, con lo que visitó 30 estados en cuatro fines de semana. en la imagen con la gobernadora Indira Vizcaíno

La presidenta de México, Claudia Sheinbaum Pardo, aseveró que en su gobierno saben que van bien, porque “hay apoyo del pueblo, sin el apoyo del pueblo sería imposible para un gobierno.... y hay apoyo del pueblo porque nosotros tenemos muy claro de dónde venimos”.

Así lo estableció en el marco del evento “La Transformación Avanza en Colima”, en donde la jefa del Ejecutivo Federal estuvo acompañada por varios integrantes de su gabinete legal y ampliado, y de la gobernadora de la entidad, Indira Vizcaíno.

Durante su discurso, la mandataria resaltó los buenos resultados del primer año de su administración, así como de los proyectos de infraestructura que se están desarrollando en la entidad y los programas de Bienestar.

Recordó que desde la pasada administración y en el primer año de su gobierno 13.5 millones de personas salieron de la pobreza y en Colima, lo hicieron, 111,023 personas, lo que representa el 15.4% de la población.

Asimismo, 191,179 personas reciben alguno de los Programas para el Bienestar del Gobierno de México, lo que representa una inversión anual de 5,519 millones de pesos (mdp), para la pensión a adultos mayores, a personas con discapacidad, Jóvenes Construyendo el Futuro, Jóvenes Escribiendo el Futuro, beca Benito Juárez, apoyo para menores de 0 a 4 años, por mencionar algunos.

Respecto a los proyectos de obra pública, Sheinbaum Pardo subrayó la Ampliación del Puerto de Manzanillo, obra que se realizará sin afectar el medio ambiente; la conservación de la red federal de carreteras; en 2026 concluye la modernización de la Autopista Armería-Manzanillo y la construcción del libramiento Arco Norte y Arco Sur; reconstrucción de puentes viales afectados por el huracán Lidia: Presa Trancas, El Chical y Las Tunas, así como la construcción de Barrio V; dos pasos superiores en Manzanillo.

También señaló que en diciembre de este año concluye la rehabilitación del Hospital Regional Universitario de Colima del IMSS Bienestar, del Hospital General de Manzanillo y del Instituto Estatal de Cancerología en Colima; además de la rehabilitación del Hospital de Tecomán y la construcción del Hospital General de Zona de Manzanillo del IMSS y ampliación de espacios para nuevas preparatorias y la construcción de un nuevo campus de la Universidad Nacional Rosario Castellanos (UNRC).