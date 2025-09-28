Presidenta Sheinbaum resalta acciones en el estado de Jalisco 

Presidenta Sheinbaum Presidenta Claudia Sheinbaum resaltó las acciones que su gobierno en coordinación con el gobernador de Jalisco ha emprendido en la entidad en beneficio de las y los jaliscienses

Ante cientos de simpatizantes con su gobierno, la Presidenta de México, Claudia Sheinbaum Pardo enfatizó que se recuperará el tren de pasajeros Ciudad de México-Guadalajara.

Desde Zapopan y en el marco del encuentro “La Transformación Avanza en Jalisco”, como parte de la gira que realizó la mandataria Federal por todo el país, en un ejercicio de rendición de cuentas, Sheinbaum Pardo destacó que, como una acción prioritaria del Gobierno de México, se recuperará el tren de pasajeros Ciudad de México-Guadalajara y que forma parte de los más de 3 mil kilómetros de vías férreas que se construirán en el Segundo Piso de la Cuarta Transformación.

Acompañada por el mandatario de la entidad, Pablo Lemus, así como por varios integrantes de su gabinete legal y ampliado, la jefa del Ejecutivo Federal sostuvo que “uno de los proyectos más importantes del sexenio son los trenes del norte: Ya se está construyendo el México-Querétaro. Ya licitamos el Querétaro-Irapuato. Después, va Irapuato-León. Y después, León-Guadalajara. Vamos a recuperar el tren de pasajeros Ciudad de México-Guadalajara. Para todo alcanza”, anunció que arrebató los aplausos y vivas de las y los asistentes.

Asimismo, anunció que la Universidad de Guadalajara tendrá todo su presupuesto para el siguiente año, esto en beneficio de las y los estudiantes de esta Institución de Educación Superior, al tiempo que puntualizó que hubo un error en el presupuesto que se envió al Congreso y aclaró que dicha universidad “va a tener todo su presupuesto, no hay ningún problema, ese error se va a corregir”.

Además, se incrementarán los espacios para educación media superior, por lo cual ya se construye una preparatoria en El Salto, se amplía un plantel en Lagos de Moreno, se convierten dos en Tonalá y Ayotlán. También se evalúa la instalación de un campus de la Universidad Nacional Rosario Castellanos y se desarrolla el Centro de Diseño de Semiconductores “Kutsari”, a través del Centro de Investigación y de Estudios Avanzados del Instituto Politécnico Nacional (Cinvestav), la Secretaría de Ciencia, Humanidades, Tecnología e Innovación (Secihti) y el gobierno del estado.

En cuanto al número de beneficiarios de los programas de bienestar, sostuvo que en la entidad la cifra asciende a un millón 881,435 personas, con una inversión este año de 49,317 millones de pesos, distribuidos de manera directa y sin intermediarios a la población entre ellos: adultos mayores, personas que viven con alguna discapacidad, jóvenes construyendo el futuro, jóvenes escribiendo el futuro, becas para por mencionar algunos, así como apoyos a comunidades indígenas y afromexicanas con el Fondo de Aportaciones para la Infraestructura Social para Pueblos Indígenas y Afromexicanos (FAISPIAM).

En materia de infraestructura, recordó que pasada la temporada de lluvias continuará el programa de repavimentación de todas las carreteras federales en la entidad jalisciense, así como trabajos en materia de agua, la construcción del puente Amado Nervo para conectar Puerto Vallarta y Bahía de Banderas; cinco caminos artesanales, el saneamiento y restauración del río Lerma-Santiago, estudios para ver la posibilidad de hacer el acueducto Chapala-Guadalajara; se apoya para el Tren Ligero de Guadalajara. Además, se construirán 97 Centros de Educación y Cuidado Infantil (CECI) y un Centro LIBRE para mujeres en cada municipio de Jalisco.

Adicionalmente, como parte del programa Vivienda para el Bienestar, se construirán 68 mil 111 viviendas, se recuperarán las casas abandonadas y 500 mil 469 familias se verán beneficiadas con la disminuciones y congelamientos de sus créditos del Instituto del Fondo Nacional de la Vivienda para los Trabajadores (Infonavit) y el Instituto de Seguridad y Servicios Sociales de los Trabajadores del Estado (FOVISSSTE).