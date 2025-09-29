Atracos a transportistas se desplazan al Edomex, Querétaro, Guanajuato y San Luis Potosí

Refuerzo de vigilancia en carreteras ha derivado men el desplazamiento de delincuentews a sitios menos vigilados (Archivo)

Seguridad carretera — Derivado de la estrategia de seguridad y combate al robo de transportes de carga en varias carreteras del país, grupos del crimen organizado que han hecho de varias vialidades su mina de oro, al notar una mayor presencia de fuerzas de seguridad en varias carreteras desde el Estado de México a Saltillo y de Puebla a Veracruz, han optado por desplazarse a autopistas de Querétaro, Guanajuato, San Luis Potosí y en suelo mexiquense, donde hay una tibia vigilancia, destaca un reporte de la Asociación Nacional de Empresas de Rastreo y Protección Vehicular (ANERPV).

La asociación, que colabora con la Guardia Nacional con el monitoreo de las principales carreteras que han sido blanco del hampa, señala que, con base en sus propios servicios de información e inteligencia, delincuentes al detectar una mayor presencia de fuerzas del orden con las operaciones Balam de la Guardia Nacional, Operativo Escalón y el Plan Cero Robos, han migrado sus ilícitas acciones hacia carreteras y autopistas de municipios del Estado de México, Querétaro, Guanajuato y San Luis Potosí.

La ANERPV destaca que los municipios en los que se ha dado un desplazamiento parcial de los robos a transportistas son en Coyotepec, Huehuetoca, Tepotzotlán y Soyaniquilpan en el Estado de México; El Marqués, Pedro Escobedo, Querétaro y San Juan del Río, en Querétaro; en Guanajuato solamente en San José de Iturbide y en San Luis Potosí se han movido para intentar operar en los municipios de Guadalcázar y San José del Río.

