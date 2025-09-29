Cae “El Viejón”, jefe del grupo operativo “La Barredora”

Gustavo "N" Autoridades de la Secretaría de Seguridad Ciudadana informaron del arresto del "El Viejón" , presunto líder operativo de "La Barredora".

Fue detenido Gustavo “N”, alias “Viejón”, jefe del grupo operativo “La Barredora”, afín al CJNG.

“El Viejón” está vinculado en delitos como extorsión, homicidio, distribución y venta de droga, privación ilegal de la libertad, robo de vehículos, robo de hidrocarburo y de autotransporte de carga, además de agresiones contra grupos antagónicos y corporaciones en Guanajuato.

El secretario de Seguridad y Protección Ciudadana (SSPC), Omar García Harfuch, detalló que los equipos de trabajo se desplazaron a un domicilio ubicado en Tlajomulco de Zúñiga, Jalisco, donde implementaron vigilancias en un inmueble que posteriormente fue cateado.

Con esto, se realizó un despliegue operativo en el Fraccionamiento Senderos de Monte Verde y se ejecutó la orden de cateo, donde se detuvo a Gustavo “N” de 32 años y a una mujer de 30 años, se aseguraron tres armas de fuego cortas, un arma de fuego larga, 116 cartuchos útiles de diferentes calibres, ocho cargadores, dosis de marihuana, cristal y cocaína, una granada de gas, nueve teléfonos celulares y tres tabletas electrónicas.

García Harfuch aseguró que su detención contribuirá a disminuir los índices de violencia en la zona del Bajío, principalmente en Guanajuato, donde era investigado por hechos violentos como la colocación de mantas, homicidios, agresiones, amenazas y el robo de al menos 10 vehículos.

El creador de “La Barredora” Hernán Bermúdez Requena, fue vinculado a proceso el pasado 23 de septiembre a Hernán Bermúdez Requena, por los delitos de asociación delictuosa, secuestro y extorsión.

La autoridad judicial determinó que existen elementos suficientes para que el exsecretario de seguridad de Tabasco, alias “El Abuelo” o “El Comandante H” sea investigado por mantener nexos con el crimen organizado.

Múltiples “Barredoras” detenidas

Ulises “N”, alias “El Mamado” y/o “Pinto”, identificado como uno de los líderes del grupo criminal “La Barredora”, ofreció a la Fiscalía General de la República (FGR) ser un testigo protegido a cambio de revelar detalles de operaciones criminales y personas involucradas en el cártel, información que colabore con las investigaciones.

El segundo al mando del grupo creado por el exsecretario de Seguridad de Tabasco, Hernán Bermúdez, habría ofrecido exponer nombres de funcionarios que solaparon el crecimiento de “La Barredora” en Tabasco y que se beneficiaron económicamente de las actividades delictivas de ese grupo criminal.

Ulises Pinto es identificado como exjefe de escoltas de fuerzas de seguridad, donde conoció a Hernán Bermúdez, alias “El Abuelo”, exjefe la policía en la entidad.

Con el exsecretario formó “La Hermandad” y/o “Cártel Policiaco”, relacionados con el tráfico de migrantes, distribución de droga, trata de personas, control del abasto de antros y bares en el estado de Tabasco.

Para su protección, Pinto habría solicitado a la Fiscalía Especial de Investigación de Terrorismo, Acopio y Tráfico de Armas, el apoyo de testigo que colaboraría con las autoridades para desmantelar al grupo y brindar información que acelere la captura de más criminales.

“El Mamado” fue detenido el pasado 26 de julio en la colonia Los Gavilanes, del municipio de Tlajomulco de Zúñiga, y cuenta con orden de aprehensión por asociación delictuosa y se le relaciona con extorsiones, secuestro, trasiego de droga, robo de combustible, además de pactar una alianza con el Cártel Jalisco Nueva Generación.

Este sujeto acumuló capital por el dinero obtenido del tráfico de migrantes, distribución de droga, trata de personas, control del abasto de antros y bares. Contaba con inmuebles ubicados en zonas residenciales en Zapopan y Guadalajara, así como una gran cantidad de autos y camionetas último modelo y de alta gama.

A partir de que las autoridades conocieron el entramado delictivo de “La Barredora” y la administración del exgobernador Adán Augusto López, el Gabinete de Seguridad ha realizado múltiples detenciones de criminales de alto rango.

Uno de ellos, Arturo “N”, alías “El Vampiro”, que conforme a las investigaciones, realizaba actividades de extorsión y cobro de piso, por lo que le dieron seguimiento y ubicaron el municipio de Centro como su zona de movilidad.

En un operativo conjunto, las Fiscalías de Justicia de Puebla y Tabasco detuvieron a Ángel Javier “N”, alias “El Angelito” o “Kaiser”, objetivo prioritario para las autoridades por ser integrante del grupo criminal “La Barredora”.

El criminal se dedicaba a extorsionar y amedrentar a los comerciantes tabasqueños, a quienes amenazaba con matarlos si no les entregaba el pago de cuota.

“El Angelito” es señalado de los delitos de extorsión, al menos 10 homicidios, venta de drogas, robo a casa habitación, robo a mano armada, robo de vehículos y desaparición forzada.

El sujeto sería la mano derecha de Abel Pérez Pedraza, alias “El Patrón”, una célula perteneciente a “La Barredora” en el municipio del Paraíso.

Asimismo, sería cercano a Efraín Darvelio Vargas Alejandro, alias “Franchis”, también integrante del grupo criminal.