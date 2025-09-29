IMSS presenta postulación de México como sede del Foro Mundial de Seguridad Social 2028 

Zoé Robledo, director general del IMSS El director general del IMSS, Zoé Robledo presentó la postulación de México como sede del Foro Mundial de Seguridad Social 2028

El director general del Instituto Mexicano del Seguro Social (IMSS), Zoé Robledo, presentó en Malasia, la postulación de México para organizar en el año 2028 el Foro Mundial de la Seguridad Social (WSSF), evento de talla internacional que será de gran relevancia para América Latina.

Refirió que ya comenzaron las negociaciones y, enfatizó: “se habla mucho de lo que está pasando en nuestro país, no solamente por esta posibilidad de tener un foro mundial en tres años, sino también por los avances que hemos tenido en materia de seguridad social con la cuarta transformación”, indicó.

En el marco del WSSF 2025 que se realiza en Kuala Lumpur, Malasia, Zoé Robledo subrayó que fue bien recibida la solicitud de México para albergar este encuentro internacional.

Durante la inauguración del foro en la capital de Malasia, el director general del IMSS expuso el proceso de transformación del sistema de seguridad social de México a partir del 2018.

Enfatizó en materia económica, el impacto directo a la seguridad social, el incremento en términos reales del 135% al salario mínimo desde 2018 a la fecha, la pensión universal para adultos mayores.

La eliminación en el 2021 de la subcontratación abusiva que eludía el reparto de utilidades y ello permitió migrar a 3 millones de trabajadores al Régimen Obligatorio del Seguro Social, con un impacto estimado de 21 mil millones de pesos para el IMSS.

También resaltó la construcción de un nuevo Sistema de Cuidados, con la meta de contar con 1,000 Centros de Educación y Cuidado Infantil (CECI), con una capacidad de 500 mil infantes desde los 43 días de nacidos hasta los 4 años.

Destacó además el programa de Salud Casa por Casa para adultos mayores y personas con discapacidad y la oportunidad de contar con visitas médicas domiciliarias, con la meta de llegar a 11 millones de hogares.

Otro aspecto relevante que mencionó, es el programa “Vive Saludable, Vive Feliz”, que busca combatir el sobrepeso y la obesidad infantil mediante tamizajes de peso, talla, agudeza visual y salud bucal en escuelas primarias.

Explicó también el aseguramiento voluntario para trabajadores independientes, lo cual ha beneficiado a más de un millón de trabajadores independientes y más de 800 mil beneficiarios, incluyendo 15 mil desde Estados Unidos, así como el aseguramiento de Personas Trabajadoras del Hogar, con 58,180 trabajadoras del hogar y sus familias, así como el reciente aseguramiento de trabajadores de Plataformas Digitales, con un total a la fecha de 1.3 millones de personas quienes ya cuentan con seguridad social.

En el evento internacional se contó con la participación de más de 1,500 participantes de 130 países.