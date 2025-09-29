Pensión Mujeres Bienestar 2025: Esta es la nueva fecha de entrega de tarjetas La fecha que se tenía prevista para la entrega de la tarjeta de Pensión Mujeres Bienestar 2025 programada para el 7 de octubre se recorrerá al 7 de noviembre

Este lunes se informó en la mañanera que la entrega de tarjetas del programa Pensión Mujeres Bienestar se estará llevando a cabo a partir del próximo mes. Las personas beneficiarias tendrán que consultar en el sitio oficial de la Secretaría de Bienestar para conocer en qué fecha y lugar podrán asistir por ella.

¿Cuándo será la entrega de Tarjetas para la Pensión Mujeres Bienestar?

La información fue confirmada por Ariadna Montiel Reyes, secretaria de Bienestar, quien detalló que las beneficiarias podrán consultar la fecha, hora y lugar exactos de su cita a través de la página oficial de @bienestarmx y mediante mensajes de texto que recibirán en sus teléfonos móviles.

En un video compartido en redes sociales, se destacó que este día iniciará el proceso de entrega de las tarjetas, con lo cual se busca brindar certeza y organización a las mujeres que forman parte de este esquema de apoyo.

En la #MañaneraDelPueblo de la presidenta @Claudiashein, informamos que, del 7 de octubre al 7 de noviembre, las mujeres de 60 a 64 años que se registraron en agosto a la #PensiónMujeresBienestar recibirán su #TarjetaBienestar.

Se les enviará un SMS con el día, la hora y el lugar… — Ariadna Montiel Reyes (@A_MontielR) September 29, 2025

El programa Pensión Mujeres Bienestar está dirigido a mujeres de 60 a 64 años de edad que se encuentran en situación de vulnerabilidad y que, con esta pensión, reciben un apoyo económico bimestral para mejorar sus condiciones de vida.

El gobierno federal subrayó que con este ajuste se busca dar una atención más ordenada a las beneficiadas, evitando aglomeraciones y facilitando que cada mujer reciba la información personalizada sobre su trámite.

Esta semana se publicará en la página de la Secretaría de Bienestar el buscador con CURP, para que conozcan el día, hora y lugar donde recoger la tarjeta; asimismo, recalcó que también se comunicarán por medio de mensaje SMS al número que proporcionaron durante su inscripción como medio de comunicación.

Documentos y requisitos para recibir la tarjeta

Asistir en la fecha, hora y lugar indicado; en caso de no poder asistir el día señalado, puede ir en fechas con los beneficiarios rezagados. Llevar identificación original y copia. Entrega de talón morado del registro de solicitud. Te tomarán una fotografía. Te entregarán el sobre de la tarjeta cerrado, y únicamente se entregará a la beneficiaria; de lo contrario, se acudirá hasta su casa para poder realizar la entrega del plástico.

Asimismo, la tarjeta puede utilizarse en cualquier banco del bienestar u otro banco, así como comprar en tiendas y realizar transferencias electrónicas.

Finalmente, se reiteró que toda la información oficial será difundida únicamente por las cuentas verificadas de la Secretaría de Bienestar y sus canales de comunicación, para evitar confusiones y fraudes.