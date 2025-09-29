Postulan a México como sede del Foro Mundial de Seguridad Social 2028

Zoé Robledo, titular y director general del Instituto Mexicano del Seguro Social (IMSS), anunció que ha postulado a México para organizar y recibir el Foro Mundial de la Seguridad Social (WSSF), el funcionario especificó que presentó la solicitud a nombre de nuestro país en Malasia, esperando así ser anfitriones de este evento, de gran relevancia internacional, en su edición del año 2028.

Actualmente, el WSSF 2025 se celebra en Kuala Lumpur, de ahí que Robledo hiciera oficial la solicitud de México en Malasia, donde la moción que encabeza, relató, fue bien recibida;

“Empezaron ya las negociaciones y se habla mucho de lo que está pasando en nuestro país, no solamente por esta posibilidad de tener un foro mundial en tres años, sino también por los avances que hemos tenido en materia de seguridad social con la cuarta transformación”, amplió.

En dicho foro, durante la ceremonia de inauguración, el titular del IMSS detalló el proceso de transformación por el que atraviesa el sistema de seguridad social mexicano desde 2018, explicó al público congregado en la capital malasia que los logros económicos obtenidos por el Gobierno Federal han generado un impacto positivo y de gran calado en la seguridad social. Es en este sentido que el director general destacó el aumento al Salario Mínimo, que entre 2018 y 2024, el cual se incrementó en un 135% en términos reales, materializando así que las cifras mudaran de$88.36 pesos a $278 pesos, esto “sin generar inflación”, destacó. Asimismo, resaltó el programa de pensión universal para personas mayores de 65 como otro factor que ha contribuido a fortalecer la seguridad social, detalló que cada bimestre los beneficiarios reciben $6,200 pesos.

En materia laboral, Zoé Robledo manifestó que la “subcontratación abusiva” fue completamente eliminada en el 2021, adujo que ésta eludía el reparto de utilidades generando condiciones altamente desiguales y muy poco competitivas para un gran número de personas, a propósito de los cual celebró que la erradicación de tal esquema permitió migrar a 3 millones de trabajadores al Régimen Obligatorio del Seguro Social, lo que a su vez se tradujo en un impacto monetario estimado de 21 mil millones de pesos para el IMSS.

En lo político, Robledo hizo explícito que la gestión de la Presidenta Claudia Sheinbaum se ha destacado por poner el acento sobre los menesteres sociales, de ahí que se trabaje, desde el ejecutivo y en mancuerna con el resto de los Poderes, en la ampliación de la cobertura y la inclusión laboral del grueso de la población; es en virtud de esto que enfatizó la construcción de un nuevo Sistema de Cuidados, donde la meta estriba en construir mil Centros de Educación y Cuidado Infantil (CECI), con una capacidad de 500 mil lugares para niñas y niños desde los 43 días hasta los 4 años. En adición, obtuvo especial mención el programa el programa de Salud Casa por Casa para adultos mayores, impulsado igualmente por la mandataria federal y que consiste en el despliegue de enfermeras sobre el terreno que visitan los hogares de las personas para realizar chequeos preventivos de salud; la meta, añadió el funcionario, es cubrir 11 millones de hogares.

Por otro lado, el auditorio escuchó de otra de lasiniciativas estrella del Gobierno Federal en materia de salud, se trata del esquema preventivo Vive Saludable, Vive Feliz, que busca combatir el sobrepeso y la obesidad infantil mediante tamizajes de peso, talla, agudeza visual y salud bucal en escuelas primarias.

En materia legislativa, Zoé Robledo expuso que desde 2023, la Ley del Seguro Social permite el aseguramiento voluntario para trabajadores, es decir, por cuenta propia. Aseveró que este programa registra ya a más de un millón de trabajadores independientes, cifra que representa una adición de más de 800 mil beneficiarios, de entre los cuales destacan, como un hito, 15 mil afiliados desde los Estados Unidos. Sobre esta misma línea se encuentra la incorporación al padrón de beneficiarios de las Personas Trabajadoras del Hogar, a la fecha se han asegurado 58 mil 180 trabajadoras del hogar bajo los cinco seguros del Régimen Obligatorio del IMSS.

Otro hito esgrimido por el funcionario fue la reciente implementación del registro ante el IMSS de losTrabajadores de Plataformas Digitales, amplió que se trata deun nuevo modelo operativo que requiere que las plataformas se registren como patrones y afilien a los empleados cuando superen el ingreso neto mínimo. Esta disposición derivó en que hoy Dijo 1.3 millones de personas que laboran en este rubro ya se encuentre aseguradas; de ellas, 130 mil superan el umbral del salario mínimo y gozan de cobertura completa.

De esta forma, el Instituto Mexicano del Seguro Social cerró su aparición en este evento internacional realizado en Malasia frente a más de mil 500 participantes de 130 países.