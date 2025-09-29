Ratifican senadores de Morena compromiso con gobierno de Sheinbaum

La presidenta Claudia Sheinbaum cumple este 1 de octubre un año de estar al frente del estado mexicano

A unas horas del primer año de gobierno de la presidenta Claudia Sheinbaum, senadores de Morena ratificaron su compromiso con el rumbo de la Cuarta Transformación que sienta las bases para un México más justo, seguro y soberano”.

El senador morenista Antonino Morales Toledo, resaltó que los Programas para el Bienestar, que apoyan a 32 millones de familias, continúan siendo el corazón de una política que pone “primero a los pobres”.

Recalcó que gracias al liderazgo de la primera mujer presidenta de México, se ha dado un paso firme en el “segundo piso de la 4T”, con logros tangibles que benefician directamente a las familias como la reducción en la inseguridad.

En un año—agregó—se logró la reducción del 32% en homicidios dolosos y del 29% en feminicidios, devolviendo la paz y la tranquilidad a nuestras comunidades.

Además, la economía nacional es sólida: crece, genera empleos y mantiene estabilidad, con el dólar por debajo de los 19 pesos, lo que significa mayor poder adquisitivo para el pueblo.

“Hoy podemos decir con orgullo y con hechos que el proyecto de nación sigue adelante. La presidenta Sheinbaum ha cumplido”, estableció

Asimismo, celebró las reformas aprobadas, en particular la reforma al Poder Judicial l, que “acaban con los privilegios y blindan a México contra intereses extranjeros”.

Morales Toledo hizo especial hincapié en las metas plasmadas en el Presupuesto de Egresos de la Federación para 2026 pues recalcó que es un presupuesto de austeridad republicana y de justicia donde se destina un presupuesto histórico para los programas para el bienestar y, en el marco del Plan México, se consolida el rescate de Pemex, se invierte en CFE, en infraestructura ferroviaria e hídrica.

El senador reafirmó su total respaldo a la presidenta Sheinbaum y se comprometió a que desde el Senado seguirán trabajando para que estos logros se profundicen y lleguen a cada rincón de México.