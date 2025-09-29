“Sé de dónde proviene la información, en su momento, lo daré a conocer”: Adán Augusto sobre filtraciones

El coordinador de los senadores de Morena, Adán Augusto explica sus ingresos y pago de impuestos

En medio de la polémica por presuntas inconsistencias fiscales en sus ingresos, el coordinador de Morena en el Senado, Adán Augusto López Hernández convalidó lo dicho por la presidenta, Claudia Sheinbaum, de que no hay “fuego amigo” desde el gobierno para filtrar, sus cuentas o finanzas personal, ni sus supuestos vínculos con Hernán Bermúdez , señalado como líder criminal del cartel la Barredor pero insistió en que si sabe de donde provienen esos señalamientos y en su momento lo revelará.

“Coincido con la presidenta Sheinbaum: no es fuego amigo. Yo sé de dónde provino la información, pero en su momento, cuando lo considere políticamente oportuno, lo daré a conocer”, advirtió

Adán Augusto salió al paso de los señalamientos por presuntas irregularidades fiscales y supuestos conflictos de interés, tras la difusión sobre sus declaraciones de impuestos y la asesoría legal que ha brindado en los últimos años donde informó que entre 2023 y 2024 tuvo ingresos por 84.3 millones de pesos de los cuales pagó poco más de 22 millones de pesos de impuestos.

En conferencia de prensa, el coordinador de Morena, detalló que sus ingresos por sueldos y salarios, actividad empresarial, servicios profesionales y arrendamientos en 2023 ascendieron 22 millones 815 mil 619 pesos y pagó un total de 9 millones 179 mil 446 pesos de impuestos.

En 2024, sus ingresos fueron de 61 millones 569 mil 503 pesos y pagó un total de 13 millones 667 mil 463 pesos y en lo que va del 2025, ha pagado 3 millones 448 mil 030 pesos en impuestos.

El morenista rechazó conflicto de interés en la asesoría legal que brindó a empresas aunque ya era candidato a senador pero no estaba en el cargo, aclaró.

“No hay ningún conflicto de interés mientras yo no sea servidor público, en el momento en que dejé de ser servidor público, dejé otra vez de prestar mis asesorías legales y me concentro, ahora mis ingresos por eso les muestro el 2025, la actividad ganadera y de arrendamientos y mi ingreso como senador…”, justificó

El legislador aseguró que la empresa Operadora Turística Rabatte, nunca obtuvo algún contrato de obra o servicios durante su administración como gobernador de Tabasco, pero reconoció haberle brindado servicios de asesoría legal.

“No hay un sólo contrato de obras o de servicios, o de proveeduría con esa empresa, se hizo una búsqueda en el padrón de proveedores y contratistas del gobierno del estado yo invito a que lo hagan, se encontraron mil y cacho empresas y esa empresa Rabatte no es prestadora de servicios y nunca tuvo una obra o un servicio durante mi administración”, indicó

López Hernández reiteró que no existen inconsistencias en su situación fiscal y que seguirá transparentando sus ingresos.

“Estoy tranquilo. Mis obligaciones están cumplidas, no hay fuego amigo y no hay conflicto de interés”, recalcó