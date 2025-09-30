Alcalde Jesús Nava advirtió “hoy la transformación ya está en Santa Catarina” 

Cuarto Informe de Gobierno, alcalde de Santa Catarina, Jesús Nava Alcalde Jesús Nava, rinde su Cuarto Informe de Gobierno y advirtió que: “hoy la transformación ya está en Santa Catarina”

Jesús Nava, alcalde de Santa Catarina, en Nuevo León, rindió su Cuarto Informe de Gobierno, en el que destacó los avances alcanzados en materia de movilidad, salud, seguridad y programas sociales, ejes que, enfatizó, han permitido mejorar la calidad de vida de miles de familias.

Nava Rivera aseveró “hoy la transformación ya está en Santa Catarina”, al tiempo que enfatizó que los cambios a lo largo de su mandato son palpables: “logramos en cuatro años, especialmente en este, una prosperidad compartida en favor de niños, niñas, adolescentes, jóvenes, adultos mayores, hombres y mujeres”.

Ante la presencia de representantes de distintos niveles de gobierno, empresarios, legisladores y ex alcaldes del municipio, el presidente municipal en materia de seguridad, Jesús Nava informó sobre la modernización del sistema de vigilancia con cámaras PTZ, cámaras de solapa, chats vecinales y torres de monitoreo conectadas al C4.

Asimismo, se entregaron patrullas y equipamiento a la policía municipal y resaltó el aumento salarial y la capacitación a los elementos: “Santa Catarina hoy es uno de los municipios más seguros de Nuevo León y de México”, aseveró, al tiempo que agradeció la coordinación con el Ejército, Guardia Nacional, Fuerza Civil y la Fiscalía.

En materia de movilidad gratuita y economía familiar, adelantó la ampliación del programa Santa Bus, tanto en su modalidad escolar como intramunicipal, con más unidades que transportarán estudiantes y población, con el importante beneficio de que el servicio será totalmente gratuito.

La movilidad, sostuvo, seguirá siendo una prioridad en su gobierno, por lo que se continuará con el sistema Santa Bus, con más beneficios porque la movilidad es una de las prioridades en su administración: “aumentaremos el número de unidades y así seguir apoyando también a la economía familiar”.

En materia de atención a la salud de los habitantes del municipio, enfatizó la apertura de la Clínica Municipal, la cual operará todos los días, las 24 horas del día, con servicios de urgencias, consulta general y rayos X, así como la habilitación de consultorios en distintas colonias.

En cuanto a los servicios de emergencias con ambulancias, en beneficio de los adultos mayores, la atención también será sin costo alguno.

En relación a la construcción del Hospital Regional del IMSS, una Clínica de Medicina Familiar y la donación de un terreno de cinco hectáreas, el mandatario local señaló que este último se destinará para el futuro hospital de especialidades del IMSS, el cual se edificará en coordinación con el gobierno federal.

En más acciones de atención a la salud, Jesús Nava anunció la próxima construcción de un Centro de Atención para el Autismo, además de fortalecer programas a favor de adultos mayores, personas con discapacidad y menores con terapias de lenguaje, rehabilitación y apoyos alimenticios.

Aunado a lo anterior, se refirió a programas comunitarios como el Día del Pueblo y el Mercado del Bienestar, que acercan productos de la canasta básica a las colonias a precios accesibles, en apoyo a la economía familiar.

En materia de igualdad, subrayó acciones como la Chamba Móvil para jefas de familia, la implementación de Senderos Seguros y la operación del Centro Libre de Violencia.