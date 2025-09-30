Anuncia Adán Augusto “ajustes” a reforma sobre Amparo; se aprueba este 1 de octubre

El coordinador de los senadores de Morena, Adán Augusto López dialoga con senadores de su bancada

En medio de la ola de reclamos por sus implicaciones, el presidente de la Junta de Coordinación Política del Senado, Adán Augusto López, adelantó que probablemente se realizarán “ajustes” a la reforma de la Ley de Amparo, como resultado de las audiencias públicas y confirmó que esta iniciativa se aprobará este miércoles por la noche.

“Serán algunos ajustes de acuerdo a lo que seguramente surja en las audiencias”, reconoció

El legislador definió la ruta que habrá de seguir la aprobación en comisiones y garantizó que se aprobará el dictamen esta semana.

Destacó que integrantes de las comisiones, sobre todo los senadores Javier Corral Jurado y Enrique Inzunza Cázarez “están trabajando en algunas propuestas de ajuste”, de acuerdo a lo que seguramente surja en las audiencias.

“ Mañana se va a votar, en comisiones en el transcurso de la mañana y seguramente tendremos una sesión en la tarde noche para aprobar(…) Los compañeros integrantes de la comisión sobre todo Javier Corral y (Enrique ) Inzunza están trabajando en las propuestas de ajuste”, anunció