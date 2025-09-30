Anuncia Adán Augusto “ajustes” a reforma sobre Amparo; se aprueba este 1 de octubre

En medio de la ola de reclamos por sus implicaciones, el presidente de la Junta de Coordinación Política del Senado, Adán Augusto López, adelantó que probablemente se realizarán “ajustes” a la reforma de la Ley de Amparo, como resultado de las audiencias públicas y confirmó que esta iniciativa se aprobará este miércoles por la noche.
“Serán algunos ajustes de acuerdo a lo que seguramente surja en las audiencias”, reconoció
El legislador definió la ruta que habrá de seguir la aprobación en comisiones y garantizó que se aprobará el dictamen esta semana.
Destacó que integrantes de las comisiones, sobre todo los senadores Javier Corral Jurado y Enrique Inzunza Cázarez “están trabajando en algunas propuestas de ajuste”, de acuerdo a lo que seguramente surja en las audiencias.
“ Mañana se va a votar, en comisiones en el transcurso de la mañana y seguramente tendremos una sesión en la tarde noche para aprobar(…) Los compañeros integrantes de la comisión sobre todo Javier Corral y (Enrique ) Inzunza están trabajando en las propuestas de ajuste”, anunció