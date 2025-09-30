Así fueron las últimas vacaciones de Micky Hair junto a Diana Esparragoza; Eduardo Ederly primer sospechoso del homicidio

Así fueron las últimas vacaciones de Micky Hair Especial

En las últimas horas, el nombre de Micky Hair se ha vuelto tendencia debido al asesinato del estilista a las afueras de su salón en la avenida Mazaryk, en Polanco.

De acuerdo con el informe oficial, Secretaría de Seguridad Ciudadana (SSC) informó que se trató de un homicidio y no de un intento de asalto, como se especuló en un inicio. No obstante, el móvil del crimen aún no ha sido confirmado por las autoridades competentes.

No obstante, se sabe que los agresores viajaban a bordo de una motocicleta y huyeron en la misma después de cometer el homicidio. Esta situación plantea distintas preguntas sobre este hecho, dado que, en redes sociales, circulan fotos y videos sobre las últimas vacaciones de Miguel Ángel de la Mora Larios, nombre real del fallecido, al lado de la influencer y modelo mexicana, Diana Esparragoza.

¿Quién es Diana Esparragoza?

Diana Esparragoza, de 26 años, es nieta del capo Juan José Esparragoza, más conocido como “El Azul”, uno de los líderes fundadores del Cartel de Sinaloa. La joven acumula 170 mil seguidores en Instagram y más de 45 mil en TikTok, en cuyos perfiles publica fotos y videos donde exalta su estilo de vida caracterizado por viajes alrededor del mundo, ropa y joyas de lujo, tips de belleza, así como su amistad con otras influencers como Priscila Escoto, Domelipa y Jahir Sánchez.

Por si fuera poco, Diana Esparragoza tuvo una relación con Hassan Emilio Kabande Laija, mejor conocido en el mundo artístico como Peso Pluma. Meses atrás el cantante fue captado junto Esparragoza paseando por París y fue Priscila Escoto quien dejaría entrever en sus redes sociales, que ambas figuras públicas sostenían una relación amorosa.

Diana tiene un hijo llamado Nick, fruto de un vínculo que se deshizo hace más de tres años. Ahora, su nombre vuelve a ser mencionado debido a la amistad que sostenía con el hoy occiso. De acuerdo con el post que ambos publicaron en sus redes sociales, Miguel Ángel de la Mora y Diana Esparragoza viajaron a Punta Mita el pasado 17 de septiembre.

Eduardo Ederly, principal sospechoso

Cabe destacar que Micky Hair denunció ante las autoridades a Eduardo ‘E’, más conocido como “Tank Turner”, por amenazas y fraude en septiembre de 2024. De acuerdo con información del periodista Carlos Jiménez, Eduardo ‘E’ tenía una orden de restricción que le prohibía cualquier tipo de contacto o acercamiento hacia la víctima.

La resolución que expidió la autoridad competente establecía la prohibición hacia Eduardo Ederly de cualquier forma de hostigamiento en contra de la víctima. Por lo que el homicidio de este 29 de septiembre en Polanco, lo sitúa como el primer sospechoso del caso.