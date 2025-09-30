Canacintra: tabaquismo no se combate con más impuestos, sino con información y prevención 

En México casi el 20% de cigarros que se comercian son ilegales Canacintra advierte que el aumento de impuestos a los cigarros, aumentará el consumo de productos ilegales y facilitará su acceso a menores de edad (La Crónica de Hoy)

La presidenta de Cámara Nacional de la Industria de Transformación (Canacintra), María de Lourdes Medina Ortega advirtió que aumentar la carga fiscal a los cigarros no combatirá el tabaquismo en México, ni fortalecerá los ingresos públicos.

Sentenció que contrario a lo que se busca, la medida, de entrar en vigor, incentivará que el “mercado negro” logre captar la mitad de la oferta nacional y facilitará el consumo entre menores de edad.

Ello, debido a que en el Paquete Económico 2026, el Gobierno Federal contempla elevar el Impuesto Especial sobre Producción y Servicios (IEPS) al tabaco, con lo que la tasa se incrementará, al igual que la cuota específica, y para 2026 el aumento será de unos 20 pesos por cajetilla.

Al respecto, recordó las graves consecuencias de una medida similar, en el 2010, cuando hubo un aumento de siete pesos por cajetilla, para recaudar 42 mil millones de pesos en 2011, aunque ante el incentivo al “mercado negro”, sólo ingresaron al erario 30 mil millones de pesos, además de que el consumo de cigarros ilícitos aumentó a 20% de la oferta nacional, al tiempo de que el tabaquismo no disminuyó.

Al respecto, sostuvo que la historia en México demostró que “el combate al tabaquismo no es con políticas fiscales”, sino con información y políticas de salud de mediano y largo plazo.

Para 2024, abundó, se estimaba captar 52 mil 699 millones de pesos por impuestos al tabaco, pero al término del ejercicio fiscal sólo se recaudaron 48 mil millones de pesos señaló Medina Ortega.

El mercado negro de cigarros ilegales, dijo, ya representa más del 20% del consumo total en el país, equivalentes a una pérdida fiscal de entre 13 mil y 15 mil millones de pesos anuales y aumentar impuestos para el 2026, insistió: “lejos de disminuir su consumo, migrará la oferta hacia el mercado ilícito”, insistió.

Ante ello, exhortó a diputados y senadores a reconsiderar la propuesta, pues los resultados serán terribles en materia económica, fiscal y de salud, y, en su lugar se formule una estrategia profunda de mayor información de las consecuencias a la salud del tabaquismo, así como acciones de prevención.

Asimismo, resaltó que la cadena productiva de la industria tabacalera es un sector estratégico para el desarrollo económico y social del país especialmente donde se realiza el cultivo y producción de tabaco.