Nacional

En los poblados de Lo de Bartolo y La Guamuchilera, los agentes identificaron a varias personas con armas de fuego, que al notar la presencia de las autoridades comenzaron a agredirlos con disparos

Capturan a 3 hombres armados y abaten a un criminal que agredieron a autoridades en Sinaloa

Por Jorge Aguilar
Detenidos Sujetos armados detenidos. (SSPC)

Agentes detuvieron a tres hombres que atacaron a autoridades en Sinaloa; durante el enfrentamiento, uno de los agresores murió.

El secretario de Seguridad y Protección Ciudadana (SSPC), Omar García Harfuch, explicó que en los poblados de Lo de Bartolo y La Guamuchilera, los agentes identificaron a varias personas con armas de fuego, que al notar la presencia de las autoridades comenzaron a agredirlos con disparos.

Al ver en peligro su vida, las autoridades repelieron la agresión y tras unos minutos controlaron la situación.

Una vez que combatieron a los criminales, tres hombres de 21, 30 y 32 años de edad, fueron detenidos, se aseguraron tres armas cortas y dos armas largas, cargadores, cartuchos útiles, 18 frascos con marihuana, una bolsa con cristal y una camioneta.

Uno de los agresores resultó lesionado, por lo que se solicitó el apoyo de los servicios de emergencia. Al arribar, los paramédicos confirmaron la ausencia de signos vitales.

Tendencias