Capturan a 3 hombres armados y abaten a un criminal que agredieron a autoridades en Sinaloa

Detenidos Sujetos armados detenidos. (SSPC)

Agentes detuvieron a tres hombres que atacaron a autoridades en Sinaloa; durante el enfrentamiento, uno de los agresores murió.

El secretario de Seguridad y Protección Ciudadana (SSPC), Omar García Harfuch, explicó que en los poblados de Lo de Bartolo y La Guamuchilera, los agentes identificaron a varias personas con armas de fuego, que al notar la presencia de las autoridades comenzaron a agredirlos con disparos.

Al ver en peligro su vida, las autoridades repelieron la agresión y tras unos minutos controlaron la situación.

Una vez que combatieron a los criminales, tres hombres de 21, 30 y 32 años de edad, fueron detenidos, se aseguraron tres armas cortas y dos armas largas, cargadores, cartuchos útiles, 18 frascos con marihuana, una bolsa con cristal y una camioneta.

Uno de los agresores resultó lesionado, por lo que se solicitó el apoyo de los servicios de emergencia. Al arribar, los paramédicos confirmaron la ausencia de signos vitales.