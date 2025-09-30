Capturan al “Chuki”, piloto aviador del Cártel de Sinaloa

Detenido Juan Pablo “N”, alias “Chuki”. (SSPC)

Autoridades detuvieron a Juan Pablo “N”, alias “Chuki”, identificado como piloto aviador del Cártel de Sinaloa.

Los agentes de seguridad realizaron investigaciones sobre un sujeto con funciones de piloto aviador al servicio del Cártel, con esto localizaron diferentes domicilios y vehículos que utilizaba, además, esta persona contaba con una orden de aprehensión vigente.

Fue así que,al realizar recorridos de vigilancia en la localidad de Surutato, del municipio de Badiraguato, identificaron a Juan Pablo “N”, le marcaron el alto, corroboraron su identidad y cumplimentaron la orden de aprehensión en su contra por el delito de delincuencia organizada en materia de tráfico de armas.

Al detenido le informaron sus derechos de ley y fue puesto a disposición de la autoridad que lo requiere, quien determinará su situación legal.