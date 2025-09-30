En Morelos, se inauguró el Instituto de Procuración de Justicia 

Gobernadora de Morelos, Margarita González La gobernadora de Morelos, Margarita González y el fiscal general Edgar Maldonado inauguraron el Instituto de Procuración de Justicia, el cual fortalecerá la profesionalización de aspirantes a ingresar a la fiscalía estatal

Con el objetivo de formar servidores públicos mejor capacitados en procuración de justicia, la gobernadora de Morelos, Margarita González y el fiscal general, Edgar Maldonado inauguraron las instalaciones del Instituto de Procuración de Justicia (IPJ), a fin de fortalecer la profesionalización del personal de dicha fiscalía y de otras instancias gubernamentales.

La gobernadora González Saravia señaló que el tema de seguridad es principal y atañe a todos los gobernadores, por lo que siguiendo el ejemplo de la Presidenta Claudia Sheinbaum Pardo, “tenemos muy claro que la coordinación, la procuración de justicia y los derechos ciudadanos son fundamentales.

“Desde que entró el nuevo Fiscal se generaron condiciones para transformar las instalaciones que antes eran lúgubres. La gente tenía miedo a veces hasta de venir aquí y ahora están abiertas a la ciudadanía, son instalaciones dignas, lo cual nos da mucho gusto”, señaló.

El titular de la Fiscalía General de Morelos, Edgar Maldonado, aseveró que “profesionalizar el servicio público es uno de los ejes principales para esta gestión. Por eso estamos comprometidos con la profesionalización para las y los trabajadores de la Fiscalía”.

En las nuevas instalaciones, dijo, habrá trabajos de especialización y capacitación, para las mujeres y hombres que trabajan en la Fiscalía y que se formarán como agentes del Ministerio Público, de Investigación Criminal y como peritos.

La inauguración del IPJ se realizó al término de la sesión ordinaria de la Conferencia Nacional de Procuración de Justicia, celebrada en estas nuevas instalaciones de la FGE Morelos.

El representante del Fiscal General de la República y Presidente de la Conferencia Nacional de Procuración de Justicia, Alejandro Gertz Manero, el Fiscal Especializado de Control Regional, Germán Adolfo Castillo Banuet, comentó que los nuevos retos en procuración de justicia implican una mayor profesionalización, por lo cual es importante la inauguración de estas instalaciones del Instituto de Procuración de Justicia.

Comentó que en la sesión ordinaria de la Conferencia Nacional se abordaron temas de importancia para la Zona Centro del país y por ello, agradeció al Fiscal Edgar Maldonado la disposición para impulsar a Morelos como sede del encuentro.

Las instalaciones cuentan con sala audiovisual equipo tecnológico, una sala de juicios orales para simulaciones con la finalidad de enseñar técnicas y habilidades de litigación, aula de cómputo, gimnasio, campo de tiro virtual, el cual cuenta con un simulador con cinco pantallas y más de 800 diferentes escenarios para una mejor preparación de los elementos que aspiran a formar parte de la Agencia de Investigación Criminal (AIC), lo cual materializa el compromiso de modernizar al órgano procurador de justicia con mejores instalaciones para fortalecer la capacitación y profesionalización de los futuros servidores públicos de la FGE Morelos.