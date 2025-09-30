Gobierno Federal no tiene compromisos mafiosos ni pactos criminales: Segob ante señalamientos contra morenistas

r

La Secretaria de Gobernación,Rosa Icela Rodríguez en su comparecencia en el Senado

En medio de los cuestionamientos a varios morenistas de alto nivel incluidos gobernadores y legisladores por presuntos nexos con el crimen organizado, la secretaria de Gobernación, Rosa Icela Rodríguez sostuvo que el Gobierno Federal no tiene “compromisos mafiosos ni pactos con criminales” y advirtió que si alguien cruza la línea de la ley asumirá las consecuencias al margen de quien se trate.

“No tenemos compromisos mafiosos ni pactos con criminales. Estamos del lado correcto, del lado del pueblo y decimos: cero corrupción y cero impunidad y si alguien cruza la línea de la ley asumirá las consecuencias trátese de quien se trate…”, advirtió

En el marco de su comparecencia en el Senado como parte de la Glosa del Primer informe de Gobierno de la presidenta Claudia Sheinbaum, la encargada de la política interna del país, aseguró que en México hay paz y gobernabilidad.

Pese a la violencia e inseguridad que se registra en varias regiones del país, la funcionaria federal recalcó que el trabajo coordinado de los tres niveles de gobierno es lo que hacen posible que en México haya paz y gobernabilidad.

En ese sentido aseguró que la estrategia de seguridad que tiene en marcha el gobierno federal ha funcionado a corto, mediano y largo plazo.

Ante senadores, la titular de Gobernación recalcó que el gobierno federal apuesta al diálogo y la concertación y condena la corrupción y el dispendio.

“En México hay gobernabilidad, el país a traviesa por una transformación histórica, un auténtico cambio de régimen donde le apostamos al diálogo y la concertación, que trabaja todos los días por un México más justo, donde haya igualdad, un gobierno que actúa con honestidad y condena la corrupción, y el dispendio”, aseveró

Asimismo, la funcionaria federal envió un mensaje al empresariado mexicano donde anunció que se alista una reforma para dar certeza a las inversiones en el país y combatir el lavado de dinero.

Ello ante los reclamos del sector empresarial por la incertidumbre jurídica y el estado de Derecho que pone en riesgos sus inversiones.