Joven violinista agradece su exitosa operación al personal médico del ISSSTE con recital  

El joven había sido diagnosticado con una doble lesión de válvula aórtica, lo que requirió implantar una válvula mecánica. Hoy se encuentra en buen estado de salud y continúa bajo seguimiento del servicio de Cardiología

Miguel Omar Moreno, fue sometido hace cuatro años a una cirugía de corazón abierto en el Hospital Regional “Lic. Adolfo López Mateos” del ISSSTE, y este lunes regresó a ofrecer un recital de violín, para agradecer al personal médico la atención recibida.

El violinista de 24 años, estudiante del Conservatorio Nacional de Música, agradeció al personal médico y de enfermería por haber realizado con éxito el procedimiento que le devolvió la salud y la oportunidad de seguir compartiendo su talento.

Con motivo del Día Mundial del Corazón -el pasado día 29-, el joven violinista externó su deseo de agradecer con su música a todos quienes le atendieron y le brindaron una segunda oportunidad para seguir adelante con su vida.

“No sé qué hubiera sido si el personal médico, de enfermería y también los de limpieza, si no hubieran sido tan amables, tan grandes seres humanos. La música es mi vida...Con muchísimo gusto estoy aquí para agradecerles un poco con la música y con lo que yo amo hacer”, expresó.

El doctor Luis Roberto Jiménez Hernández, jefe del Servicio de Cirugía Cardiotorácica refirió que hace cuatro años Miguel Omar, fue diagnosticado con una doble lesión en la válvula aórtica, por lo que fue sometido a una cirugía de corazón abierto para implantar una válvula mecánica, para restablecer el correcto flujo de sangre.

La cirugía, dijo, fue larga y compleja, la primera parte, de la anestesia duró siete horas y la cirugía otras cinco horas, y a la fecha la calidad de vida que presenta el paciente es la deseada y todavía está en seguimiento en el área de Cardiología, para revisar que la válvula se mantenga en condiciones óptimas.

La jefa del servicio de Cardiología del HR “Lic. Adolfo López Mateos”, Maribel Alvarado Montes de Oca, destacó que esta especialidad brinda al año atención oportuna a cerca de 100 pacientes, más los casos de urgencias.

A su vez, la madre de Miguel Omar, la señora Laura Balmaceda destacó el trato humano y profesional que recibieron, por lo que agradeció a todo el personal

“Estuvimos aquí días y noches y todos fueron tan amables, tan humanos, tan profesionales que estamos agradecidos por todo lo que han hecho por mi hijo”, compartió.