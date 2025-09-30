Las deudas no se politizan, se pagan": Sheinbaum critica a Salinas Pliego por hablar con medios de EU

Presidenta, Claudia Sheinbaum y el empresario Ricardo Salinas Pliego

Durante su conferencia matutina en Palacio Nacional, la presidenta Claudia Sheinbaum arremetió contra Ricardo Salinas Pliego, a quien acusó de querer politizar sus deudas fiscales al exponer su situación en medios estadounidenses.

“Las deudas no son politizadas, se pagan. Es tan sencillo”, afirmó la mandataria, al subrayar que los adeudos que enfrenta el empresario ascienden a más de 48 mil millones de pesos, de acuerdo con datos presentados recientemente por la Fiscalía General de la República.

Sheinbaum insistió en que Salinas Pliego intenta victimizarse y cuestionó su decisión de hablar en el extranjero mientras, dijo, posee una televisora en México que critica diariamente al gobierno. “¿Cómo puede irse a Estados Unidos ahora y contar mentiras?”, reprochó.

Reforma a la Ley de Amparo

La presidenta reconoció que su propuesta de reforma a la Ley de Amparo tiene como objetivo frenar prácticas que, aseguró, han sido utilizadas principalmente por grandes empresarios para evadir responsabilidades fiscales.

Explicó que la iniciativa busca evitar suspensiones inmediatas que retrasan las resoluciones y obligar a los deudores a garantizar los montos reclamados antes de interponer recursos legales. “La reforma pretende que la justicia sea más rápida y que los fallos del SAT se cumplan sin más demoras”, agregó.

Reuniones con empresarios

Sheinbaum también confirmó que en las próximas semanas sostendrá reuniones con empresarios de Estados Unidos relacionados con litigios que involucran a Salinas Pliego. Aseguró que la solicitud de encuentro fue hecha por representantes de ese sector y que ya se analiza la fecha.