Zoé Robledo, director general del IMSS El director general del IMSS, Zoé Robledo resaltó que México será sede del Foro Mundial de Seguridad Social 2028, evento internacional que convoca a expertos en salud de distintos países

México fue designado sede de la 36ª Asamblea General y el Foro Mundial de Seguridad Social (WSSF) 2028, evento internacional que reúne a líderes y expertos en la materia.

En el marco de la edición 2025, en Kuala Lumpur, Malasia, el director general del Instituto Mexicano del Seguro Social (IMSS), Zoé Robledo, presentó la postulación de México para organizar este evento internacional que se lleva a cabo cada tres años y reúne a más de 300 instituciones de 163 países.

En su intervención Robledo Aburto tuvo oportunidad de resaltar los avances en materia de seguridad social en México desde 2018, como el aumento al salario mínimo, pensión universal para adultos mayores, eliminación de la subcontratación abusiva, el registro de trabajadores independientes, del hogar y de plataformas digitales al Régimen Ordinario del Seguro Social.

El directivo también destacó la implementación del programa Salud Casa por Casa, cuyo objetivo es el de realizar visitas médicas a los domicilios de personas adultas mayores y quienes viven con alguna discapacidad y tienen problemas de movilidad, a fin de dar seguimiento al estado de salud de este grupo poblacional, así como la estrategia “Vive Saludable, Vive Feliz”, implementados ambos en esta administración, y en este segundo caso se da seguimiento a la salud de niños y adolescentes a fin de implementar acciones que permitan evitar padecimientos como sobrepeso y obesidad.

La designación de México como sede del Foro Mundial de la Seguridad Social 2028 permitirá mostrar los esfuerzos realizados en el país para ampliar la cobertura de salud y consolidar una visión de seguridad social más incluyente.