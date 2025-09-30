México y Francia avanzan en alianza sobre sistemas de cuidado infantil  

Zoé Robledo, habla del sistema de cuidados infantil En el marco del Foro Mundial de Seguridad Social (WSSF) 2025, el director general del IMSS, Zoé Robledo, se reunió con la delegación de Francia, con el objetivo de fortalecer la colaboración en materia de cuidado infantil

El director general del Instituto Mexicano del Seguro Social (IMSS), Zoé Robledo, se reunió con representantes de la delegación de Francia, con el objetivo de fortalecer la colaboración entre ambas naciones en materia de cuidado infantil.

En el marco del Foro Mundial de Seguridad Social (WSSF) 2025 realizado en Malasia, la delegación mexicana presentó el modelo de Centros de Educación y Cuidado Infantil (CECI) impulsado por la presidenta Claudia Sheinbaum Pardo.

El directivo explicó que este sistema busca garantizar la atención, educación y bienestar de niñas y niños en México, responder a las necesidades de las familias y promover el desarrollo integral de la infancia.

Las delegaciones de ambos países coincidieron en la importancia de compartir experiencias y buenas prácticas para avanzar hacia una alianza que contribuya a robustecer el sistema de cuidados, aspecto en el que los integrantes de la delegación de Francia externaron su interés en el modelo mexicano y reconocieron su potencial para mejorar las condiciones de vida de la niñez.

La reunión representa un paso significativo para estrechar vínculos internacionales y promover políticas públicas que aseguren el derecho de niñas y niños a recibir atención, educación y protección de calidad.